Majówka nad jeziorem? Z nowymi stacjami Play nie stracisz zasięgu

Play ma dobre wiadomości dla osób, które tegoroczną majówkę planują spędzić na Warmii i Mazurach. W ostatnich miesiącach powstały tam nowe stacje bazowe, poprawiające zasięg fioletowej sieci komórkowej.

Przed nami majówka, czyli – jeśli się trochę postaramy – najdłuższy "długi weekend" w tym roku. To nawet 9 dni czasu wolnego, który można spędzić na przykład nad mazurskimi jeziorami. By jednak nie musieć odcinać się zupełnie od świata, przyda się tam dobry zasięg sieci komórkowej. O ten w ostatnich miesiącach zadbał operator sieci Play.

Więcej stacji Play na Warmii i Mazurach

Majówka to początek sezonu żeglarskiego w krainie Wielkich Jezior. Jak co roku, tysiące turystów odwiedzą miejscowości, w których na co dzień mieszka niewiele osób. Taki okres jest wymagający również dla telekomów, ponieważ stacje bazowe muszą obsłużyć wzmożony ruch urządzeń, łączących się z nimi. Z tego powodu Play zadbał o to, by fioletowa infrastruktura mobilna w rejonach chętnie odwiedzanych przez turystów była jak najlepiej rozbudowana.

Efekty? To kilkanaście lokalizacji, w których Play uruchomił w ostatnich miesiącach (od września 2023 roku) nowe stacje bazowe. Te lokalizacje na Warmii i Mazurach, to:

Biskupiec,

Bogaczewo,

Bronowo,

Czarkowy Grąd,

Dąbrowy,

Dąbrówno,

Ełk,

Gąsiorowo Olsztyneckie,

Gizewo, gmina Sorkwity,

Iława,

Mikołajki,

Olecko,

Olsztynek,

Pasym,

Rudzienice,

Stawiguda,

Szwarcenowo, gmina Biskupiec.

To teraz można spokojnie jechać nad jezioro...

