Play podsumowuje pierwszy rok z Telewizją Nowej Generacji

Play podaje, że co trzeci klient fioletowych usług telewizyjnych wybiera telewizję a la carte, czyli Telewizję Nowej Generacji. Minął już niemal rok od wprowadzenia tej usługi.

Telewizja Nowej Generacji pojawiła się w ofercie Play niemal rok temu, w połowie czerwca 2023 roku. Jest to rozwiązanie łączące najpopularniejsze serwisy streamingowe z tradycyjną telewizją. Jak informuje fioletowy operator, podobne oferty z możliwością wyboru kanałów w różnych modelach dostępne są na przykład w krajach skandynawskich oraz w Kanadzie. W Polsce dostęp do " la carte" zapewnia tylko Play.

W ramach abonamentu klienci otrzymują dostęp do 82 kanałów oraz serwisu Viaplay Medium. Do ich dyspozycji jest również pula 30 lub 45 punktów, które co miesiąc można wymieniać na serwisy streamingowe (Netflix, HBO Max, Canal+, Viaplay) oraz pakiety dodatkowych kanałów, takich na przykład, jak Eleven czy Polsat Sport Premium. Pozwala to na tworzenie każdego miesiąca własnej oferty, dzięki której można obejrzeć jak najwięcej interesujących filmów, seriali czy transmisji sportowych.

Play chwali się nowatorską konstrukcją oferty Telewizji Nowej Generacji. Z tego powodu powinna znaleźć zainteresowanie wśród młodszych klientów, mniej przywiązanych do linearnej telewizji, chętniej korzystających z serwisów streamingowych. W praktyce, według danych operatora, oferta łączy pokolenia i jest chętnie wybierana przez rodziny.

Według naszych analiz, starsi domownicy wybierają telewizję „za punkty” ze względu na dostęp do kanałów tradycyjnych. Młodsi – z powodu elastyczności w zakresie oferty streamingowej. Dla tej ostatniej grupy klientów ważne jest to, że w każdym miesiącu mogą zdecydować się na inny serwis streamingowy w ramach wykupionego miesięcznego pakietu punktów, a pakietami zarządzać wygodnie za pośrednictwem pilota na ekranie telewizora.

– powiedział Artur Dominiak, dyrektor Departamentu Usług dla Domu w Play

Mimo niespełna rocznej historii, od momentu uruchomienia usługi Telewizji Nowej Generacji klienci Play aktywowali ponad 133 tys. pakietów i serwisów, wykorzystując w tym celu prawie 2,7 mln punktów. Liczby te dynamicznie rosną, ponieważ obecnie Telewizję Nowej Generacji wybiera już co trzeci klient usługi telewizyjnej w Play.

Naszym zdaniem to świetne wyniki. Zwłaszcza, że świadomość abonentów w zakresie rozwiązania punktowego dopiero się tworzy. Obserwując trendy na zagranicznych rynkach spodziewamy się dalszego wzrostu zainteresowania tego typu usługą w przyszłości. Z tego powodu Telewizja Nowej Generacji będzie jednym z najważniejszych narzędzi realizacji strategii Play w zakresie usług telewizyjnych oraz głównym kierunkiem w rozwoju partnerstw dla treści zarówno streamingowych, jak i liniowych.

– dodał Artur Dominiak

