Play zapowiada zmiany w cennikach. Chodzi o roaming

Podobnie jak Plus, również Play ogłosił zmiany w cennikach roamingowych na terenie Unii Europejskiej. Będzie taniej, a oto szczegóły.

Wprowadzane obecnie przez operatorów obniżki cen za usługi telekomunikacyjne w roamingu na terenie Unii Europejskiej wynikają ze zmian przepisów prawa, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 6 kwietnia 2022 r.

Play poinformował, że od 15 maja 2024 r. wprowadza następujące zmiany w korzystaniu z usług na terenie Unii Europejskiej. Pierwsze dotyczą obniżonych opłat:

naliczanych po wykorzystaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB, czyli 8,45 zł za GB tj. 1024 MB.

w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB, czyli tj. 1024 MB. za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB, czyli 8,45 zł za GB tj. 1024 MB.

w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczaną na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,00825344 zł za 1 MB, czyli tj. 1024 MB. za połączenie wychodzące w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczane na podstawie Polityki uczciwego korzystania (opłata dodatkowa). Nowa cena to 0,11 zł za minutę połączenia.

W związku ze zmianami cen zwiększeniu ulegają limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro. Limity dla poszczególnych taryf znajdują w dokumentach limity GB: Limity GB od 01.05.2024 r. i Limity GB w UE od 01.05.2024 r.

Play rutynowo, z obowiązku przypomina też, że jeżeli klient nie akceptuje powyższych zmian, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Można to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli przy podpisywaniu umowy Play przyznał klientowi ulgę, może dochodzić od niego odszkodowania. Jego wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi, a dodatkowo zostanie pomniejszone o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play