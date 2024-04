T-Mobile zmienia cenniki. W roamingu UE będzie taniej i więcej GB

T-Mobile Polska zapowiedział wprowadzenie zmian w cennikach swoich usług komórkowych, dotyczących roamingu UE. Już za nieco ponad miesiąc wzrosną limity danych oraz spadną ceny.

T-Mobile Polska ogłosił, że 15 maja 2024 roku zaczną obowiązywać zmiany w cennikach usług roamingowych, związanych z korzystaniem z usług komórkowych w innych państwach na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to wszystkich użytkowników T-Mobile na kartę oraz Mix (ale bez Heyah Mix).

Jak poinformował magentowy operator, zmiany wynikają z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/654 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Zmiany w limicie danych UE

T-Mobile zapowiedział, że od 15 maja tego roku nastąpi:

obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Strefie Roamingowej 1A za transmisję danych do 8,45 zł za każdy GB ,

, obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych po przekroczeniu Limitu Danych UE w Strefie Roamingowej 1A do 8,45 zł za każdy GB ,

, podwyższenie Limitów Danych UE w Strefie Roamingowej 1A (przykładowe wartości w tabeli poniżej).

Kwota miesięczna Limit danych UE do 14 maja 2024 od 14 maja 2024 1 zł 0,22 GB 0,24 GB 5 zł 1,09 GB 1,18 GB 10 zł 2,17 GB 2,37 GB 15 zł 3,26 GB 3,55 GB 30 zł 6,52 GB 7,10 GB 50 zł 10,87 zł 11,83 zł 100 zł 21,74 GB 23,67 GB



Zmiana wysokości opłat dodatkowych

W zaktualizowanych cennikach nastąpi obniżenie wysokości opłat dodatkowych, pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania za minutę wykonanego połączenia, wiadomość MMS, za GB transmisji danych. Szczegóły w tabeli poniżej.

Wysokość opłat dodatkowych, które mogą być naliczane w Strefie Roamingowej 1A Opłaty do 14 maja 2024 od 14 maja 2024 Opłata dodatkowa za minutę wykonanego połączenia głosowego 0,12 zł za minutę 0,11 zł za minutę Opłata dodatkowa za wysłaną wiadomość MMS 0,09 zł za 10 sztuk 0,07 zł za 10 sztuk Opłata dodatkowa za każdy GB transmisji danych 9,20 zł za 1 GB 8,45 zł za 1 GB



Zmiana wysokości limitu wydatków

15 maja 2024 roku nastąpi obniżenie wysokości limitu wydatków na transmisję danych. Szczegóły w tabeli poniżej.

Limit na transmisję danych Kwota do 14 maja 2024 od 14 maja 2024 50 EUR 289,84 zł 266,45 zł 100 EUR 579,69 zł 532,91 zł



Pozostałe ceny i opłaty nie ulegną zmianie.

T-Mobile przypomina, że w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, osoby korzystające z ofert, których te dotyczą, mogą do dnia wejścia w życie tych zmian wypowiedzieć umowę w trybie i na warunkach w niej określonych. W przypadku oferty Mix, gdy rozwiązanie umowy nastąpi przed zrealizowaniem wszystkich obowiązujących doładowań, T-Mobile będzie miał prawo do dochodzenia przewidzianej umową części udzielonej ulgi. Jest to spowodowane tym, że zapowiadane zmiany wynikają z przepisów prawa oraz powodują obniżenie cen usług roamingowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile