T-Mobile poprawił zasięg szybkiego 5G w siedmiu miastach Polski

T-Mobile podał najnowsze statystyki dotyczące rozbudowy sieci 5G w paśmie C. W ostatnim tygodniu tempo prac utrzymywało się na podobnym poziomie jak w poprzednich okresach.

W połowie października T-Mobile pochwalił się liczbą ponad 3 tysięcy stacji, które zapewniają klientom dostęp do 5G w paśmie C. To dobry wynik, ale operator nie zwalnia tempa. W kolejnym tygodniu października uruchomił nowy standard na 10 nowych stacjach, a w ciągu ostatnich siedmiu dni włączył ich jeszcze 11. Dzięki temu T-Mobile zamyka miesiąc z łączną liczbą 3043 stacji 5G w paśmie C, które dostarczają usługę 5G Bardziej.

Te 11 nowych stacji z szybszym 5G pozwoliło zwiększyć zasięg i poprawić sygnał 5G Bardziej w siedmiu miastach Polski: w Bełchatowie, Bielsku Białej, Bytomiu, Gliwicach, Krakowie, Rudzie Śląskiej oraz Sosnowcu. Tym razem dla odmiany jednak w zasięgu nie znalazło się żadne nowe miasto, czym operator chwalił się w poprzednich tygodniach.

T-Mobile dostarcza sygnał 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz) do około 1/3 populacji Polski. Użytkownicy wszystkich ofert magentowej sieci mogą pobierać dane z prędkością do 1,1 Gb/s i wysyłać z szybkością do 100 Mb/s.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl), T-Mobile

Źródło tekstu: Opracowanie własne