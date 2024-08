T-Mobile włączył nowe stacje z 5G w paśmie C. Coraz bliżej 3 tysięcy

T-Mobile powoli zbliża się do trzech tysięcy stacji bazowych z dostępem do usługi 5G Bardziej, czyli szybkiego 5G w paśmie C. Ile operator włączył ich w ostatnich dniach?

T-Mobile, jak co tydzień, pochwalił się właśnie nowymi stacjami z 5G Bardziej. W ciągu tygodnia przybyło 11 nowych stacji bazowych z szybkim internetem w paśmie C. Tym samym magentowy operator poprawił zasięg 5G Bardziej w Gdyni, Katowicach, Warszawie, Lubartowie i Pabianicach.

Dzięki ostatnim wdrożeniom usługę 5G Bardziej dostarczają już 2854 stacje bazowe.

11 stacji uruchomionych w tygodniu wydaje się niewielką liczbą i faktycznie T-Mobile miał już lepsze okresy w rozbudowie sieci. Warto jednak zauważyć, że zależy to nie tylko od operatora, ale także od uzyskiwanych pozwoleń radiowych, a prace w T-Mobile trwają nieprzerwanie.

W lipcu do 5G Bardziej dołączyło około 190 stacji bazowych i choć sierpień raczej nie przyniesie takiego bilansu, to i tak wkrótce operator będzie mógł się pochwalić kolejnym kamieniem milowym – osiągnięciem pułapu 3 tysięcy stacji bazowych z 5G w paśmie C.

T-Mobile uruchomił 5G w paśmie C 19 stycznia 2024 r., zajmując blok częstotliwości o szerokości 100 MHz z zakresu 3,7-3,8 GHz. Już na początku marca udało mu się rozbudować zasięg do 2 tysięcy stacji bazowych, co zapewniło dostępność usługi dla ponad 26% populacji Polski.

Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile