Prolifics Testing: Polacy są sceptyczni wobec 5G

Technologia 5G nie jest już przyszłością, a stała się codziennością. Niestety, nie oznacza to, że łatwo udało się wykorzenić krążące na jej temat mity. Pokazują to rezultaty wyszukiwań w Google.

Wraz z każdym postępem pojawiają się też sceptycy. To akurat całkowicie naturalne, a potrzeba rzetelnego informowania jest niejako obowiązkiem podmiotów wdrażających nowe technologie. Niestety, niektórych nie przekonają nawet najlepsze kampanie informacyjne. Najnowszy raport Prolifics Testing pokazuje, w jakich krajach najczęściej wyszukiwano frazy sceptyczne wobec 5G. O jakie chodzi? Na przykład o czy 5G rozprowadza koronawirusa. W pulę wliczono też pytania o to czy 5G szkodzi zdrowiu. Dyskusyjną kwestią jest to, jaką kto przyjmuje definicję sceptycyzmu. Na pewno jednak obrazuje to skalę dezinformacji szerzonej przez ruch anty 5G.

Wg raportu najwięcej razy miesięcznie takie frazy wyszukują obywatele USA, natomiast Polska znalazła się na niezwykle zaszczytnym piątym miejscu. Jednocześnie jako pierwszy kraj z Unii Europejskiej. Jego twórcy zapomnieli jednak o liczbie ludności poszczególnych krajów. Po wzięciu jej pod uwagę zobaczylibyśmy, że Wielka Brytania wyprzedziłaby USA. Polskę pokonałaby natomiast Holandia, która mając 17 milionów mieszkańców jest tylko niewiele za nami w liczbach bezwzględnych. Wyższa pozycja Polski niż Niemiec, mimo ponad dwukrotnej różnicy w liczbie mieszkańców to jednak niesamowity sukces.

Źródło tekstu: prolifics testing via phonearena