Plus będzie współpracował ze startupami 5G: Inovatica AGV i Wares

Grupa Polsat wybrała startupy do dalszej współpracy z Akceleratorem S5, który wspiera rozwiązania wykorzystujące technologię 5G. Ze zgłoszonych ponad 170, dwa najlepsze pomysły będą realizowane we współpracy z Plusem.

Grupa Polsat zaangażowała się we współpracę z Akceleratorem S5 z Łodzi, aby pomóc młodym firmom w rozwoju produktów i usług 5G. Zamierza również popularyzować wykorzystanie 5G w rzeczywistości biznesowej.

Zobacz: Polkomtel poszukuje startupów wykorzystujących technologię 5G

Ze zgłoszonych ponad 170 firm, do fazy inkubacji, czyli rozwoju projektu w początkowej fazie, zostały wybrane trzy startupy, które otrzymały granty finansowe na start współpracy z Plusem. Następnie dwa z nich – dzięki wykazanemu potencjałowi biznesowemu – zostały zaproszone do dalszej współpracy z Plusem. Są to Inovatica AGV oraz Wares.

Zobacz: Orange Fab: start-upy będą pracować nad rozwiązaniami 5G

Inovatica AGV

Pierwszy ze startupów – Inovatica AGV – opracowuje systemy informatyczne pozwalające na autonomizację wózków widłowych działających w halach produkcyjnych, fabrykach czy magazynach.

Sieć 5G uznawana jest za główną technologię rozwoju Przemysłu 4.0, w tym właśnie tego typu autonomicznych rozwiązań. Nowy standard zapewnia stabilność połączenia w rozległych halach, gęstość sieci, niższe opóźnienia, a to są walory, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania autonomicznych wózków widłowych. Tym samym większa przepustowość sieci otwiera przed startupem nowe możliwości komercyjnego rozwoju.

Zobacz: Sieci kampusowe to jedno z kluczowych zastosowań 5G. Zobaczcie, jak się to robi w Orange

Wares

Drugi startup, Wares, stworzył kompletny system umożliwiający wykrywanie wycieków (co zapobiega zalewaniu i marnotrawstwu wody) oraz zdalny odczyt wodomierzy do zarządzania zasobami wody, który docelowo może pozwolić ograniczyć koszty wynikające z wycieków i nadmiernego zużycia mediów dla użytkowników.

Sieć 5G ma bezpośrednie przełożenie na zasięg i jakość połączeń między urządzeniami, co może przyczynić się do zwiększenia możliwości transferu danych bezpośrednio z liczników, pozwalając na obsługę większej liczby urządzeń w danej lokalizacji dzięki większej pojemności.

Zobacz: 5G na Politechnice Łódzkiej już działa. Startupy i studenci mogą korzystać

Akceleracja potrwa do jesieni 2021 r. Do tego czasu startupy otrzymają wsparcie eksperckie oraz indywidualne konsultacje biznesowe i technologiczne umożliwiające rozwój projektu w taki sposób, aby był gotowy do komercjalizacji.

Zobacz: Alior Bank wyłonił startupy uczestniczące w programie RBL_START. Będą rozwijać aplikację mobilną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Plus