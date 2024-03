Polska zapłaci olbrzymią karę. Chodzi o prawo komunikacji elektronicznej

Polska musi zapłacić 4 miliony euro kary. Chodzi o przepisy transponujące Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę za brak przepisów trasnponujących do naszego porządku prawnego przepisów Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). Na mocy wyroku musimy zapłacić 4 miliony euro kary oraz 50 tys. euro za każdy kolejny dzień zwłoki we wdrażaniu nowych przepisów.

Polska nadal nie wdrożyła EKŁE

Nałożona na Polskę kara to efekt zaniedbań przede wszystkim ze strony poprzedniego rządu. Samo EKŁE zostało uchwalone przez Parlament Europejski jeszcze w 2018 roku, a jego celem miało być ujednolicenie przepisów regulujących rynek telekomunikacyjny na terenie Unii Europejskiej. Jako że mamy do czynienia z dyrektywą, unijne regulacje miały zostać wprowadzone do krajowego porządku prawnego przez każde z państw członkowskich. Był na to czas do 21 grudnia 2020 roku.

W Polsce aż do teraz nie doczekaliśmy się implementacji przepisów EKŁE. Ma tego dokonać dopiero ustawa prawo komunikacji elektronicznej (PKE), nad której projektem prace aktualnie trwają i która już wzbudza liczne kontrowersje. Dopóki jednak nowe przepisy nie wejdą w życie, cały czas mamy do czynienia z naruszeniem europejskiego prawa i musimy płacić dodatkową karę za każdy dzień zwłoki.

COVID-19 nie jest usprawiedliwieniem

Przedstawiciele Polski próbowali bronić się przed niekorzystnym wyrokiem, zrzucając winę na opóźnienia w transpozycji przepisów EKŁE m.in. wybuchem pandemii COVID-19 oraz nieprecyzyjnym brzmieniem niektórych przepisów dyrektywy. Trybunał uznał jednak, że takie tłumaczenia nie stanowią wystarczającego usprawiedliwienia dla uchybień dokonanych przez stronę Polską.

W calej tej sytuacji najbardziej palącą kwestią wydaje się kwestia tego, kiedy uchwalone zostanie PKE, ponieważ od tego zależy, jaka będzie ostateczna kwota kary do zapłacenia. Czekamy w tej sprawie na komentarz ze strony Ministerstwa Cyfryzacji.

