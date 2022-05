Wstydliwy nawyk Polaków. Robi tak 7 na 10 dorosłych ludzi

Aż 73% Polaków używa smartfonów w toalecie – podają badacze z NordVPN. To więcej niż wynosi średnia ze wszystkich analizowanych krajów. Najczęstszym zastosowaniem jest przeglądanie mediów społecznościowe, jednak lista jest dłuższa.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez zajmującą się cyberbezpieczeństwem firmę NordVPN wykazało, że aż 73% Polaków zabiera ze sobą smartfony do toalety. To więcej niż wynosi średnia z dziesięciu badanych krajów. Większość Polaków (49%) przegląda wtedy media społecznościowe.

Spośród wszystkich badanych krajów Polacy zajęli drugie miejsce pod względem częstotliwości korzystania ze smartfonów w toalecie. Już nasze poprzednie badanie wykazało, że Polacy spędzają w sieci bardzo dużo czasu – łącznie ponad 23 lata, co stanowi prawie jedną trzecią ich życia

– mówi Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN.

Badacze z NordVPN zwracają przy tym uwagę, że choć większość Polaków (85%) wskazuje smartfony jako urządzenia, które najbardziej śledzą ich zachowania w sieci, to wciąż nie wykształciła w sobie zdrowych nawyków chroniących ich życie online.

Co robisz w toalecie ze swoim smartfonem?

Większość polskich użytkowników przyznaje, że swój czas w toalecie spędza głównie na przeglądaniu mediów społecznościowych (49%), czytaniu lub słuchaniu newsów (37%) oraz dzwonieniu lub wysyłaniu wiadomości do innych osób (34%). Ten ostatni procent jest drugim co do wielkości spośród wszystkich badanych krajów.

Polacy są także aktywni w grach (33%), sprawdzają służbową pocztę elektroniczną albo inne narzędzia, na przykład Slack lub Microsoft Teams (31%), a także oglądają filmy, teledyski lub programy telewizyjne (31%).

Nie zapominaj o bezpieczeństwie!

Raport NordVPN dowodzi, że telefony towarzyszą nam niemal w każdej chwili dnia, jesteśmy połączeni ze światem nawet podczas korzystania z toalety. Badacze starają się uczulić nas swoim raportem, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo w sieci.

Daniel Markuson, ekspert ds. prywatności cyfrowej w NordVPN, udziela kluczowych wskazówek dotyczących ochrony telefonu w łazience i poza nią:

Aktualizuj aplikacje i system operacyjny telefonu. Nie pomijaj aktualizacji oprogramowania.

i system operacyjny telefonu. Nie pomijaj aktualizacji oprogramowania. Rób rozeznanie . Nigdy nie pobieraj nieznanych aplikacji – najpierw zapoznaj się z ich treścią.

. Nigdy nie pobieraj nieznanych aplikacji – najpierw zapoznaj się z ich treścią. Unikaj nieoficjalnych sklepów z aplikacjami. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że zawierają one aplikacje zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

z aplikacjami. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że zawierają one aplikacje zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Unikaj korzystania z nieznanych sieci Wi-Fi. A jeśli musisz to zrobić, zawsze korzystaj z VPN.

z nieznanych sieci Wi-Fi. A jeśli musisz to zrobić, zawsze korzystaj z VPN. Bądź czujny. Nie klikaj podejrzanych linków, nie podawaj swojego numeru nieznajomym i bądź ostrożny wobec nieznanych numerów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NordVPN