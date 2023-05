Rynek smartfonów z kolejnymi spadkami. Apple dogania Samsunga

W pierwszym kwartale tego roku na światowe rynki trafiło o niemal 13% mniej smartfonów niż rok wcześniej – podaje wstępny raport firmy Omdia. Duży spadek w ujęciu rocznym miał Samsung, przez co prawie dał się dogonić Amerykanom.

Pierwsze trzy miesiące 2023 roku to kolejny kwartał ze spadkami na rynku smartfonów. Ze wstępnych informacji wynika, że globalne dostawy tych urządzeń zmalały rok do roku o 2,7% do 269 mln sztuk. Na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Samsung, który miał jednak tylko 1 p.% przewagi nad firmą Apple. Koreańczycy dostarczyli na rynek 60 mln smartfonów, o 18,3% mniej niż rok wcześniej. Dostawy Amerykanów wyniosły z kolei 57 mln sztuk iPhone'ów, o 0,1% mniej niż w 1Q2022, ale równocześnie aż o 23,5% mniej niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Ostatnie miesiące roku to jednak szczyt sprzedażowy Apple'a.

Na podium utrzymała się firma Xiaomi, która dostarczyła na rynek 31 mln smartfonów. To o 22% mniej niż rok wcześniej i o 8,1% mniej niż kwartał wcześniej. Największy spadek dostaw w TOP10 producentów odnotowano w przypadku firmy Realme, aż o 43,8% w ujęciu rocznym i o 27,4% w ujęciu kwartalnym. Natomiast największy wzrost dostaw w ujęciu rocznym przypadł firmie Huawei, o 14,3%.

M-ce Dostawca 1Q2023 4Q2022 1Q2022 Zmiana

kwartalna Zmiana

roczna Dostawy Udział Dostawy Udział Dostawy Udział 1 Samsung 60 mln 22% 58 mln 19% 74 mln 24% +3,2% -18,3% 2 Apple 57 mln 21% 74 mln 24% 56 mln 18% -23,5% +0,1% 3 Xiaomi 31 mln 11% 33 mln 11% 39 mln 13% -8,1% -22,0% 4 Oppo Group 27 mln 10% 24 mln 8% 27 mln 9% 11,7% -2,2% 5 Vivo 21 mln 8% 24 mln 8% 24 mln 8% -9,3% -11,2% 6 Transsion 13 mln 5% 17 mln 6% 15 mln 5% -24,9% -15,4% 7 Honor 11 mln 4% 14 mln 5% 15 mln 5% -20,6% -26,3% 8 Motorola 11 mln 4% 11 mln 4% 12 mln 4% -6,3% -12,5% 9 Realme 8 mln 3% 11 mln 4% 15 mln 5% -27,4% -43,8% 10 Huawei 6 mln 2% 8 mln 2% 6 mln 2% -14,7% +14,3% Inni 24 mln 9% 28 mln 9% 24 mln 8% -13,6% -1,8% Razem 269 mln 100% 302 mln 100% 308 mln 100% -11,1% -12,7%

Dostawy OEM ponownie spadły, zgodnie z prognozami Omdia, a nieliczni przewidują wzrost kwartał do kwartału, odnotowując rozczarowujące dane, szczególnie Samsung po wprowadzeniu serii S23. Kluczowym globalnym problemem gospodarczym, przed którym stoi branża smartfonów, pozostaje inflacja i wynikająca z niej presja na pakiety płac i gospodarkę. Problem wysokich zapasów powoli się podnosi, choć niski popyt konsumpcyjny wydłuża ten problem dłużej niż przewidywano. Nasza prognoza pokazuje, że jest prawdopodobne, że rynek smartfonów osiągnie dno tego spadku na rynku w 2Q23, zanim zacznie odrabiać straty po drugiej połowie tego roku.

– podsumował Jusy Hong, starszy kierownik ds. Badań, Omdia

