Unia zakaże sprzedaży iPhone’ów. Apple musi się ugiąć

Czy Unia Europejska może zakazać sprzedaży iPhone’ów? Tak się może stać, jeżeli Apple faktycznie wprowadzi ograniczenia w portach USB-C i zmusi użytkowników do wyboru akcesorów z certyfikatem Made for iPhone. Producent dostał ostrzeżenie.

Unia Europejska wprowadziła obowiązujący wszystkich producentów elektroniki wymóg stosowania jednolitego funkcjonalnie portu ładowania i transferu danych – USB-C. Dotyczy to także Apple’a, który w swoim sprzęcie używa złącza Lightning. Chociaż amerykański producent ma czas na zmianę standardu aż do 28 grudnia 2024 roku, to wiadomo już, że USB-C otrzyma tegoroczna seria iPhone 15.

Zobacz: Apple potwierdza: iPhone przejdzie na USB-C

Apple nie byłoby jednak sobą, gdyby nie próbowało rozegrać unijnego przymusu po swojemu. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że seria iPhone 15 będzie oficjalnie zgodna tylko z akcesoriami USB-C z certyfikatem Made for iPhone (MFi). Analogicznie jak w przypadku złącza Lightning, nad zgodnością z wymogami MFi ma czuwać specjalny układ uwierzytelniający. Podłączenie kabla USB-C bez MFi będzie oczywiście możliwe, ale użytkownik otrzyma ostrzeżenia o braku kompatybilności, a do tego iPhone będzie ładowany z mniejsza mocą. Ograniczenie ma dotyczyć także wolniejszego transferu danych.

Takie nieoficjalne informacje podawał analityk Ming-Chi Kuo i chociaż Apple nie odniosło się do tych doniesień, zrobił to Thierry Breton, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Jak donosi serwis MacRumors, powołując się na doniesienia Die Zeit i agencji DPA, Apple było już wcześniej ostrzegane w ustnych rozmowach, że Unia Europejska nie zaakceptuje takiego rozwiązania. By podkreślić powagę sytuacji, Thierry Breton wysłał teraz do Apple list z oficjalnym ostrzeżeniem.

Zobacz: Apple nie musi się spieszyć. USB-C może być dopiero w iPhonie 17

Ze słów komisarza wynika jedno – ograniczenie funkcjonalności kabli USB-C w iPhone’ach nie zostanie zaakceptowane przez UE i uniemożliwi sprzedaż iPhone'ów na terenie wspólnoty. Oczywiście taki zakaz wszedłby w życie dopiero 28 grudnia 2024 roku, zgodnie z harmonogramem, czyli w teorii Apple może zastosować MFi w tegorocznych iPhone’ach 15, zaś dostosować się do unijnych wymogów dopiero w przyszłorocznej serii iPhone 16 (z premierą we wrześniu) lub nawet dopiero w iPhonie 17. Nieżalenie od postępowania Apple, z listu komisarza Bretona wynika, że sprzedaż iPhone’ów z USB-C i MFi byłaby zakazana w państwach Unii Europejskiej.

Trzeba jednak pamiętać, że doniesienia o planach Apple na wprowadzenie MFi w USB-C to tylko spekulacje, a jednocześnie dostępne już na rynku iPady z portami USB-C nie mają takiego układu uwierzytelniającego.

Zobacz: Unia zadecydowała. Koniec bałaganu z ładowarkami

Zobacz: iPhone z USB-C to lipa. Apple znów skasuje za akcesoria

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: MacRumors, Die Zeit