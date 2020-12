Nowy sposób życia Europejczyków – wyniki badania firmy Samsung

Pandemia i lockdown zmieniły życie codzienne milionów ludzi. Przykład? Aż 41% Europejczyków – w tym najwięcej Polaków i Włochów – podjęło w domu aktywności lub hobby, których wcześniej nie próbowali. Ale to jeszcze nie wszystko.

„Zdecentralizowane życie: od nawyków wyrobionych w czasie lockdownu po nowy sposób życia” to nazwa badania przeprowadzonego przez firmę Samsung, którego wyniki pokazano dzisiaj. Miało ono na celi sprawdzenie, jak zmieniło się u mieszkańców Europy - dzięki technologii i możliwości pracy z dowolnej lokalizacji - postrzeganie relacji z rodziną, społecznościami i własnymi domami .

Wniosek 1: przestrzeń mieszkalna jako „przedłużenie” siebie - nowa psychologia domu

Doświadczenie pandemii wzmocniło emocjonalną więź wielu osób z ich przestrzenią mieszkalną. Aż 39% Europejczyków wyraźniej niż kiedykolwiek postrzega swój dom jako miejsce, w którym mogą wyrażać siebie, a 37% twierdzi, że dziś bardziej niż przed pandemią zależy im na wyglądzie domu. W Polsce odsetek takich osób jest większy - aż dla 53% Polaków postrzega swój dom jako przestrzeń do wyrażania siebie. A co ciekawe, choć w bieżącym roku spędzaliśmy w domu znacznie więcej czasu, wyniki badania sugerują, że zamiast znudzić się tą przestrzenią, czujemy się znacznie bardziej z nią związani. Dla 64% Europejczyków dom w czasie pandemii stał się „bezpieczną przestrzenią”.

Wniosek 2: nowe nawyki zakupowe

Z badań wynika, że dla 33% osób ważniejsze są przedmioty poprawiające emocjonalny lub mentalny dobrostan, natomiast dla 37% istotniejsze jest dziś kupowanie rzeczy, które zwiększają wygodę życia w domu. Dlatego Europejczycy (spośród zaprezentowanych im opcji) aż 10-krotnie częściej wybierali inteligentne technologie i sprzęty domowe (38%) niż markowe ubrania (4%) czy dodatki (3%). Jak komentuje to Benjamin Braun, Chief Marketing Officer w Samsung Europe:

Wraz ze wzrostem popularności wideorozmów, zapraszamy do naszych domów więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej, aczkolwiek robimy to wirtualnie. Chcemy więc, by nasz dom odzwierciedlał naszą osobowość. Ogromną rolę odgrywają w tym najnowsze technologie, dlatego nie dziwi mnie, że ludzie znacznie chętniej inwestują w inteligentne urządzenia do domu niż w markową biżuterię czy odzież. Zaobserwowaliśmy także niezwykły wzrost popytu na urządzenia, które można personalizować, by lepiej pasowały do naszego domu, lub które łączą funkcjonalność z wygodą i przyjemnością – takich jak bezprzewodowe słuchawki i inteligentne głośniki

Wniosek 3: wypracowane podczas lockdownu rytuały pozostaną z nami na dłużej

Badania pokazuje, że aż 41% Europejczyków podejmuje we własnym domu nim aktywności, których nigdy wcześniej nie realizowali w swojej przestrzeni mieszkalnej. 78% osób (czyli ok. 8 na 10) podjęło podczas lockdownu nowy rodzaj aktywności, aż 74% tej grupy pragnie dalej realizować nowe hobby, takie jak malowanie czy prace ogrodnicze, dwie trzecie (66%) chce nadal zmieniać swój dom, a 6 na 10 (60%) osób chciałaby kontynuować treningi online w domu.

Nowo odkryte w czasie lockdownu zamiłowanie do gotowania sprawia, że kuchnia znów staje się sercem domu. Dla ponad dwóch trzecich Europejczyków (68%) ważna jest lepsza organizacja kuchni, a ponad połowa (52%) prawdopodobnie kupi w ciągu najbliższych 12 miesięcy nowy sprzęt AGD. Jest to zbieżne z danymi Samsung, z których wynika, że w skali rok do roku sprzedaż dużych lodówek tej firmy wzrosła o 12%. 73% Polaków uważa, że sposobem na ograniczenie marnowania żywności jest lepszy system organizacji jej przechowywania. W Polsce niemal cztery osoby na pięć (78%) czują się winne z powodu ilości marnowanej żywności, a w wyniku lockdownu ponad połowa (51%) jest bardziej świadoma tego, ile produktów spożywczych wyrzuca.2

Ponadto technologie ubieralne odgrywają coraz większą rolę w śledzeniu poziomu aktywności. Ponad jedna trzecia (34%) Europejczyków deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobnie dokona zakupu produktu opartego na technologii związanej z fitnessem lub zdrowiem, a wykorzystanie urządzeń Samsung monitorujących aktywność wzrosło o 17% rok do roku.

Wniosek 4: rośnie rola życia towarzyskiego i społecznego online

Internet umożliwiła niektórym grupom ludzi skuteczne odtworzenie społecznych interakcji sprzed lockdownu. W całej Europie prawie dwie trzecie (64%) osób w wieku od 25 do 34 lat i osób mających dzieci uważa, że technologia ułatwiła im podtrzymanie ważnych relacji z przyjaciółmi i rodziną, natomiast niemal co trzeci respondent (31%) poniżej 35 roku życia powiedział, że technologia umożliwiła mu umawianie się na randki w czasie pandemii. Jak czytamy w raporcie: "Sugeruje to, że wirtualne spotkania bynajmniej nie są aspołeczne – przeciwnie, odegrały bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu relacji i zachowaniu więzi rodzinnych. W efekcie trwale mógł ulec zmianie sposób wchodzenia przez nas w w interakcję z osobami z naszego kręgu społecznego, a zrodzone z konieczności nawyki pozostaną z nami jeszcze na długo".

Dokładnie połowa Europejczyków, którzy w czasie pandemii albo zaczęli przeprowadzać wideorozmowy z przyjaciółmi i rodziną, albo robili to częściej niż przedtem, pragnie nadal korzystać z tej formy komunikacji – nawet po zniesieniu wszelkich restrykcji związanych z lockdownem. A możliwość uczestniczenia w danym wydarzeniu wirtualnie zamiast osobiście może wręcz sprawić, że chętniej weźmiemy w nim udział – do tej kategorii zaliczają się spotkania z przyjaciółmi (53% badanych), urodziny (50%) i spotkania integracyjne w pracy (41%).

Badanie zostało przeprowadzone dla Samsung Europe przez firmę Ipsos MORI, która przeprowadziła wywiady na próbie liczącej łącznie 10 883 osób dorosłych w wieku: 16–75 lat w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, 16–70 lat w Belgii, Niderlandach i we Włoszech, 16–65 lat w Hiszpanii i Szwecji, 18–65 lat w Norwegii oraz 16–60 lat w Polsce.

Źródło zdjęć: Medhat Ayad/Pexels, Samsung

Źródło tekstu: Samsung