Samsung Galaxy Z Flip 5G dostaje Androida 11

Samsung jeszcze w tym roku zdążył wydać Androida 11 dla swojego składanego modelu Samsung Galaxy Z Flip 5G. Już niedługo czas na kolejne telefony.

Samsung jest bardzo związany z segmentem składanych smartfonów. Ciężko się dziwić, cały ten sektor rynku to właściwie dziecko chrzestne koreańskiej firmy. To właśnie Samsung i Huawei najbardziej parli w stronę zginanych urządzeń. Na czoło wysunął się jednak Samsung, który teraz kontroluje ponad 70% rynku tego typu telefonów. Koreańczycy w przyszłym roku planują wydać aż cztery takie modele i wprost nazywają je swoimi prawdziwymi flagowcami. Nie dziwi zatem, że starają się tez przykładać do aktualizacji składanych smartfonów.

Składany Samsung Galaxy Z Flip 5G miał otrzymać Androida 11 za miesiąc, ale Samsung postanowił zrobić świąteczny prezent swoim klientom i wydał najnowszą wersję Androida na właśnie ten model. Uaktualnienie ma numer F707BXXU1CTL6 i jest właśnie rozprowadzane w Szwajcarii. Poza aktualizacją do Androida 11 posiadacze telefonu dostaną też grudniowe poprawki bezpieczeństwa. Następne w kolejce do uzyskania aktualizacji są: seria S10, seria Note10 i Z Flip w wariancie 4G.

Zobacz: Samsung Galaxy M12 jednak z mniejszym akumulatorem

Zobacz: Samsung Galaxy A32 przechodzi testy Geekbench

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: xda-developers, wł