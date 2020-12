Samsung Galaxy M12 jednak z mniejszym akumulatorem

Samsung Galaxy M12 od samego początku kusił swoim bardzo pojemnym akumulatorem. Niestety. Okazuje się, że w Korei Południowej nastąpiła pewna zmiana planów w tej kwestii.

Samsung pracuje nad wieloma nowymi modelami, nie dziwi zatem fakt, że prace nad jednymi posuwają się bardzo szybko, a nad innymi idą jak po grudzie. Do tego drugiego grona należy Samsung Galaxy M12. Co jakiś czas słyszymy pojedyncze doniesienia, a potem następuje cisza. Wszystko jednak wskazuje, że telefon wreszcie niedługo oficjalnie zadebiutuje. Teraz smartfon przeszedł bowiem certyfikację amerykańskiej FCC. Niestety, wygląda na to, ze telefon nie będzie miał akumulatora o pojemności 7000 mAh. Wtedy byłaby to bardzo kusząca propozycja w segmencie budżetowym.

Zamiast tego będzie akumulator o pojemności 6000 mAh. Reszta się nie zmieni. Możemy się spodziewać Exynosa 850 oraz 3 GB RAM. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,7 cala. Możemy się też spodziewać poczwórnego aparatu głównego 13 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Systemem operacyjnym będzie Android 11. Na szczęście nie zabraknie jacka 3,5 mm. Samsung nie zamierza w przyszłym roku usuwać go ze swoich modeli z niskiej i średniej półki cenowej.

Źródło tekstu: voice, myfixguide, wł