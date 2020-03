Koronawirus kontra rynek smartfonów: już 55% spadku w Chinach

Jak duże spustoszenie poczynił koronawirus w na rynku pierwszego kraju, który padł jego ofiarą? Jeszcze większe niż przewidywali analitycy.

Poprzednie przewidywania IDC mówiły, że rynek smartfonów w Chinach zmniejszy się przez koronawirusa o 40%. Przedstawiciele cenionej organizacji byli blisko prawdy, jednak ich szacunki okazały się zbyt optymistyczne. Sprzedaż smartfonów w Państwie Środka spadła aż o prawie 55%. Przykładem niech będzie Apple, który w lutym 2019 sprzedał w Chinach 1,27 mln telefonów, a w minionym miesiącu tylko 494 tysiące. W przypadku chińskich przedsiębiorstw sytuacja jest jeszcze bardziej... widowiskowa. W segmencie Androida (czyli właściwie Huaweia/Oppo/Xiaomi/Vivo, bo taki Samsung ma w Chinach ledwo 1%) sprzedaż spadła z 12,72 mln sztuk do 5,85 mln egzemplarzy.

Łącznie w lutym w Chinach sprzedano zaledwie 6,34 mln smartfonów, co stanowi spadek o 54,7% w stosunku do 14 milionów z lutego zeszłego roku. Kiedy sytuacja się poprawi? Analitycy rozkładają ręce i odsyłają do lekarzy.

Źródło tekstu: reuters, wł