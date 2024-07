Wycieczka szkolna, festyn lub event z dziećmi? Konieczne zaświadczenie

Coraz więcej wydarzeń ale też wycieczek szkolnych będzie od nas wymagać nowego zaświadczenia. Przygotujcie się jednak, bo całość wymaga sporo danych i… cierpliwości. Na szczęście wszystko można załatwić przez Internet.

Tak, przyznaję, ominęło mnie trochę wprowadzenie nowych przepisów w życie. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że nie tylko mnie. Do tej pory z nowymi obowiązkami związanymi z obowiązującą od 15 lutego 2024 roku Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Ustawą Kamilka, mierzyli się głównie pracownicy oświaty. Ale z tym koniec. A nowe przepisy dotkną też rodziców ale i… organizatorów imprez masowych.

Termin ostateczny

15 sierpnia 2024 roku – do tego dnia dyrektorzy szkół i placówek mają czas na wdrożenie nowych przepisów – wskazuje portal infor.pl. Ale zakres osób dotkniętych nowymi przepisami jest większy. Jak możemy przeczytać na rządowych stronach, zmianie ulegają przepisy dotyczące obowiązku przedstawiania przyszłemu pracodawcy lub przyszłemu organizatorowi przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi przez przyszłych pracowników lub osoby mające być dopuszczone do ww. działalności zaświadczeń o niekaralności za określone typy przestępstw.

W skrócie, każda osoba związana z wydarzeniem lub instytucją, która ma jakiś związek z dziećmi, musi mieć odpowiednie zaświadczenie o niekaralności. Możliwości jest cała masa, od wycieczek szkolnych (nawet dla rodziców w roli opiekunów!), przez festyny rodzinne przy kościołach ale i eventy kulturalne po oczywiście same szkoły. Jest też dobra wiadomość – samo zaświadczenie można uzyskać nie wychodząc z domu, choć nie jest to obecnie szybie i łatwe.

Zaświadczenie można zdobyć z Krajowego Rejestru Karnego. Jak to zrobić? Tłumaczymy krok po kroku

Rejestrujemy się na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/. Po pomyślnej rejestracji logujemy się na konto W zakładce Wnioski i zapytania wybieramy Wniosek o osobę Uzupełniamy niezbędne dane W pkt 11 formularza zaznaczamy Kartotekę karną oraz Kartotekę nieletnich. W pkt 12 w polu „Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie”, wpisujemy “art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).” Zapisujemy wypełniony wniosek, podpisujemy go (np. Profilem Zaufanym), a następnie płacimy - 20 złotych w przypadku wersji elektronicznej, 30 dla wersji tradycyjnej. Czekamy na odpowiedź, która pojawi się w zakładce Odpowiedzi. Wiadomość na ten temat powinna pojawić się też na naszej skrzynce mailowej, którą podaliśmy przy rejestracji.

Ten ostatni punkt wymaga trochę cierpliwości. Ja na odpowiedź czekałem 12 dni. Także zdecydowanie nie jest to coś, co można zrobić od ręki. Oczywiście nowe przepisy powodują sporo zamieszania i utrudnień, ale mają konkretny cel. To lepsza ochrona dzieci przed przemocą. Poza wprowadzeniem standardów związanych z ochroną małoletnich w szkołach, nowe przepisy mają dopilnować, by z dziećmi nie pracowały osoby łamiące wcześniej prawo na tle seksualnym i/lub pod kątem ochrony małoletnich. Stąd właśnie konieczne są te zaświadczenia.

