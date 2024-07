Dzieci w sieci coraz częściej mają problem. To... wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – to poważny problem, który dotyka wielu dorosłych. Jak jednak alarmują naukowcy z takimi kłopotami mogą się także obecnie mierzyć… dzieci. Wszystko przez Internet i sieci społecznościowe.

Nie ulega wątpliwości, że dzieci spędzają coraz więcej czasu w Internecie. Jak bardzo się to zmieniło widać po rodzicach. Ja do dziś mam jeszcze w głowie charakterystyczny “dźwięk” przy połączeniu z siecią. Ale zanim wpadnę w tory “kiedyś to było”, przeskoczę do innych informacji wskazujących na nieuniknione zmiany. Jak mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy i wykładowca UW w rozmowie z PAP, dobrze prosperujące profile w mediach społecznościowych prowadzą nawet 7-9 latkowie. I to pomimo tego, że z wielu z tych portali można korzystać dopiero od 13. roku życia. Okazuje się, że prowadzi to do dość zaskakujących problemów.

Dzieci z problemami rodziców

Oczywiście wpływ na taką sytuację mogą mieć dwa czynniki. To kwestia determinacji rodziców, którzy są często operatorami i managerami młodych gwiazd, oraz presja społeczna, która z jednej strony wymaga wręcz momentami ciągłej obecności w sieci, a z drugiej rysuje się na łatwą drogę do sławy i popularności. Z tych powodów liczba młodych influencerów wciąż rośnie.

Jak jednak podkreśla dr Piotrowska cytowana przez portal naukawpolsce.pl, gdy młody człowiek nastawia się na bycie gwiazdą Internetu, “nie jeździ na rowerze, nie buduje z klocków, a to są aktywności potrzebne do rozwoju organizmu i budowania systemu poznawczego”. Świetnie uczy się jak dbać o zasięgi i uwagę, ale ma problem z budowaniem systemu wartości.

To wszystko może skończyć się… wypaleniem zawodowym, które przekłada się na utratę radości z życia i wykonywanych zadań. Do tego dołącza się oczywiście bardzo dotkliwe doświadczenie hejtu, który potęguje zaburzenia psychiczne. Cierpią też relacje społeczne, ponieważ dzieci zamiast rozmawiać często komunikują się ze sobą tylko przez ekrany.

Jak podaje portal naukawpolsce.pl, z raportu „Nastolatki 3.0.” opublikowanego przez NASK pod koniec ubiegłego roku wynika, że nastolatki korzystają z Internetu średnio 5 godzin i 36 minut w dni powszednie; w weekendy to aż 6 godzin i 16 minut. Z roku na rok ten czas się wydłuża, w poprzedniej edycji badania, które jest realizowane, co dwa lata, średni czas bycia online wynosił 4 godziny 50 minut dziennie. Wiek otrzymania pierwszego telefonu to 8 lat i 5 miesięcy.

