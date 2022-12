To generuje największy ruch w sieciach komórkowych

W 2022 roku za około 70% globalnego ruchu generowanego w sieciach komórkowych odpowiadają treści wideo – wynika z raportu firmy Ericsson. Cały ruch mobilny podwoił się w ciągu ostatnich dwóch lat i wciąż ma silną tendencję wzrostową.

Prognozy z 2014 roku zakładały, że w 2019 roku przeciętny użytkownik smartfonu zużyje średnio 2,5 GB danych miesięcznie. Od tamtego czasu jednak sporo się zmieniło na globalnym rynku. Ja pokazuje najnowszy Ericsson Mobility Report, w 2023 roku średnie globalne zużycie danych komórkowych, generowane przez jeden smartfon w ciągu miesiąca, przekroczy 19 GB. Do końca 2028 roku ta wartość ma się zbliżyć do 46 GB miesięcznie.

70% ruchu generują treści wideo

Użytkownicy smartfonów poświęcają obecnie znacznie więcej czasu na przesyłanie i dzielenie się materiałami wideo. Udział takich treści w ruchu komórkowym w 2022 stanowi około 70%. Z raportu firmy Ericsson wynika, że do końca 2028 roku udział ten wzrośnie do około 80%. Drugą pod względem wielkości kategorią, która generuje ruch w sieciach komórkowych, są media społecznościowe. Ich udział w 2022 roku wyniósł około 9%.

Analiza ruchu wideo na podstawie danych z kilku wybranych komercyjnych sieci 4G i 5G w Europie, Azji i obu Amerykach pokazała, że cztery największe platformy społecznościowe, YouTube, Tik Tok, Facebook oraz Instagram, wygenerowały największą część ruchu wideo – z udziałem około 40-95% w streamingu wideo. Na kolejnym miejscu znalazły się serwisy VOD z udziałem pomiędzy 10% i 30%.

Ericsson w swoim raporcie zakłada możliwość zmiany, która może wpłynąć na kolejność zestawienia. Upowszechnienie urządzeń i aplikacji XR, czyli oferujących możliwości rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej, może wpłynąć na udział poszczególnych kategorii w ruchu mobilnym.

W dwa lata ruch się podwoił

Wzrost ruchu danych w sieciach komórkowych między drugim i trzecim kwartałem 2022 roku wyniósł około 7%. Całkowity miesięczny ruch danych w sieciach komórkowych na świecie osiągnął około 108 EB (108 x 109 GB). Oznacza to, że w ciągu dwóch lat globalny ruch w sieciach komórkowych prawie się podwoił – w trzecim kwartale 2020 roku było to 55 EB miesięcznie.

Najnowszy Ericsson Mobility Report pokazuje, że w Europie Środkowej i Wschodniej również obserwujemy wzrost transmisji danych, napędzany przez migrację abonentów sieci 2G i 3G do 4G. Przewiduje się, że do 2024 roku 5G wyprzedzi poprzednie generacje i będzie technologią o największym wzroście subskrypcji. W omawianym okresie, objętym prognozą, średni miesięczny ruch danych użytkownika smartfonu ma wzrosnąć z 13 GB do około 35 GB miesięcznie.

Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji Ericsson Mobility Report November 2022 (w języku angielskim).

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ericsson