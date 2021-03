Elektronika noszona w Chinach: Huawei, Apple i Oppo w górę, Xiaomi w dół

Czasami piszemy jak wygląda rynek smartfonów w różnych krajach świata. Teraz przyszedł czas na elektronikę noszoną. W Chinach w czwartym kwartale 2020 prowadzi Huawei.

W naszych podróżach po świecie zdążyliśmy już odwiedzić USA, Chiny, Koreę Południową oraz Japonię. W każdym z tych krajów lokalny rynek znacznie różnił się od statystyk ogólnoświatowych. tym razem przyszedł czas na elektronikę noszoną, czyli inteligentne zegarki, opaski oraz słuchawki. W Chinach doszło do małego przebiegunowania. Do tej pory w tym sektorze prowadził Xiaomi. Był to powód sukcesu an rynku tanich opasek. Konkurencyjne firmy takie jak Huawei oraz Apple skupiają się bardziej na droższych zegarkach i słuchawkach. Mimo to Huawei wyprzedził Xiaomi na pierwszej pozycji, a Apple zbliżył się tak, że na podium jest bardzo ciasno. O prawie 477% wzrósł jednak udział Oppo, który w 2019 właściwie nie istniał na tym rynku, a teraz wykroił sobie już kawałek tortu.

Huawei ma 22,3% rynku, co jest wzrostem z 22% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Drugi Xiaomi ma 19,5% rynku, co jest spadkiem w stosunku do 23,7% rok wcześniej. Xiaomi to też jedyny producent z czołówki, który zanotował spadek w kategorii liczb bezwzględnych. Trzeci Apple ma 19,2% (wzrost z 17,5%). Na czwartej pozycji znalazł się Oppo z 4,6%. To wzrost z 0,9%.

