Apple rządzi na rynku zegarków, Huawei na drugim miejscu

Apple utrzymał tytuł królewski na rynku inteligentnych zegarków. Daleko w tyle jest konkurencja. Na podium są jeszcze Huawei oraz Samsung.

W sektorze smartfonów Apple sprzedaje mniej urządzeń niż Samsung czy Xiaomi, jednak Amerykanie są niepokonani na rynku tabletów czy inteligentnych zegarków. Zmianie nie uległo to również teraz. Sam rynek inteligentnych zegarków urósł w drugim kwartale 2021 o 27% w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Na czele jak zwykle Apple. Tym razem ma on 28% udziału w rynku. To spadek z 31%. Za połowę sprzedaży Apple'a odpowiada jednak rynek USA. Na drugim miejscu jest Huawei, który ma 9,3% udziału w rynku. To spadek z 13,1%.

Brązowy medal zdobył Samsung, który w przeciwieństwie do dwóch liderów zanotował wzrost. Koreańczycy mają 7,6% udziału w rynku. To wzrost z 6,8%. Na czwartym miejscu jest chiński Imoo, którego właścicielem jest znany w branży BBK Electronics. Imoo ma 6%, co jest spadkiem z 7%. Z piątego miejsca wypadł Amazfit, a jego miejsce zajął Garmin z 5,8% udziału w rynku. Trzy najpopularniejsze zegarki minionego kwartału to natomiast Apple Watch Series 6, Apple Watch Series SE oraz Samsung Galaxy Watch Active 2.

