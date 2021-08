Szukasz idealnych słuchawek? Znajdziesz je w ofercie Huawei!

Szukasz niedrogich słuchawek ze świetną jakością dźwięku? A może doskonale wykonanego produktu premium z bogatą gamą dodatkowych funkcji? Nie trzeba daleko szukać – w ramach rodziny Huawei FreeBuds znajdziesz jedne i drugie.

Były takie czasy, kiedy słuchawki można było znaleźć w pudełku z praktycznie każdym telefonem. Pewnie wielu z nas wspomina je z pewną dozą nostalgii – w końcu wszystko było wtedy takie proste! Braliśmy do ręki nowy telefon, zrywaliśmy folię, przerzucaliśmy na niego kilka ulubionych i od razu można się było delektować muzyką. Dziś tak łatwo nie ma. Słuchawki dołączane do pudełek to w zasadzie pieśń przeszłości. To oznacza dwie rzeczy: że musimy je samemu kupić i – co gorsza – wybrać. No a przecież w sklepach jest tyle różnych opcji!

A co, jeśli Wam powiem, że ten cały wybór wcale nie musi być taki straszny? Ba, to świetna okazja, żeby znaleźć sobie słuchawki, które nie tylko jakoś „zagrają”. Na wyciągnięcie ręki są słuchawki, które przede wszystkim zagrają naprawdę dobrze, a przy tym będą komfortowe i funkcjonalne. No i wcale nie musimy ich szukać po niszowych sklepach dla pasjonatów – taki sprzęt znajdziemy w ofercie Huawei w ramach rodziny FreeBuds.

Huawei FreeBuds 4i – ANC nie musi być luksusem!

Przykład pierwszy z brzegu to Huawei FreeBuds 4i, czyli jeden z tańszych modeli w ofercie chińskiego producenta. Za niecałe 250 zł dostajemy bezprzewodowe słuchawki, które charakteryzują się niezłą jakością oferowanego dźwięku, przyzwoitym mikrofonem oraz czymś, czego dołączane do telefonów pchełki zdecydowanie nie miały: funkcją aktywnej redukcji szumów (ANC). Zresztą nawet dziś bynajmniej nie jest ona standardem, szczególnie w tym przedziale cenowym, a jest to jeden z bardziej praktycznych atutów omawianego modelu.

Dzięki ANC możemy bowiem cieszyć się muzyką w każdych warunkach. Zatłoczone biuro? Podróż pociągiem? A może lot samolotem? Z Huawei FreeBuds 4i to żaden problem – zestaw wbudowanych mikrofonów oraz zaawansowany algorytm skutecznie zadbają o to, żeby wyciąć wszystkie niechciane dźwięki, pozwalając nam komfortowo słuchać ulubionego utworu lub kolejnego rozdziału audiobooka. I, co ważne, nie są to tylko puste marketingowe deklaracje tylko technologia, która faktycznie działa, a która do niedawna zarezerwowana była wyłącznie dla produktów z segmentu premium.

No i nie wolno zapominać o jeszcze jednej rzeczy – Huawei FreeBuds 4i na jednym ładowaniu potrafią zagwarantować nawet 10 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Jak na tego typu konstrukcję to świetny wynik, niezależnie od omawianego segmentu cenowego.

Huawei FreeBuds Pro – dla najbardziej wymagających

A skoro o klasie premium mowa, to taki produkt w ofercie Huawei również znajdziemy. Mam tu na myśli Huawei FreeBuds Pro, które wszystko to, za co przed chwilą chwaliłem FreeBuds 4i, robią jeszcze lepiej (no, prawie wszystko – czas pracy na jednym ładowaniu jest odrobinę krótszy).



Aktywna redukcja szumów? Ta w Huawei FreeBuds 4i działa i zdaje egzamin, ale nie zawsze będzie na tyle skuteczna, by całkowicie odciąć nas od zewnętrznych hałasów. W przypadku Huawei FreeBuds Pro nie powinno być z tym najmniejszego problemu.

Wygoda? Huawei FreeBuds Pro są malutkie i bardzo dobrze dopasowują się do kształtu ucha. Co więcej, producent wyposażył je w szereg przydatnych funkcji, takich jak chociażby wstrzymywanie odsłuchu po wyjęciu jednej słuchawki czy oryginalny system obsługi gestami, który praktycznie eliminuje problem przypadkowych kliknięć.

Główną atrakcją jest tu jednak jakość oferowanego dźwięku, a ta powinna zaspokoić nawet najbardziej wymagających melomanów. Huawei FreeBuds Pro to granie rozrywkowe, z podbitymi skrajami pasma, które świetnie powinno zgrywać się z większością popularnych gatunków. Pozytywne wrażenie robią przede wszystkim tutejsze niskie tony. Jak na tego typu konstrukcję jest ich sporo, jednak pozostają bardzo dobrze kontrolowane. Wzbogacają przekaz, ale nad nim nie dominują, jak czasem zdarza się to w przypadku tańszych modeli.

Czy do takiego grania warto dopłacić? Naszym zdaniem jak najbardziej!

Huawei FreeBuds 4 – wygoda ponad wszystko

Huawei FreeBuds 4 to najnowszy model w portfolio słuchawek bezprzewodowych chińskiego producenta, a zarazem pozycjonowany najwyżej. Reprezentuje przy tym nieco inną filozofię od swoich krewnych. Tutaj priorytetem był komfort, komfort i jeszcze raz komfort. Widać to zresztą już od pierwszego kontaktu z urządzeniem. Chociażby pod postacią konstrukcji dousznej, dzięki której wygodnie leżą w uchu i nie uwierają nawet podczas kilkugodzinnych sesji – i mówię to jako osoba, która w tego typu słuchawkach rzadko potrafi wysiedzieć dłużej niż kilkadziesiąt minut.



Oprócz tego Huawei FreeBuds 4 mogą się pochwalić naprawdę dobrą jakością dźwięku oraz wbudowanym systemem ANC. Ten ostatni działa co prawda nieco inaczej niż w pozostałych modelach producenta i nie odcina nas równie skutecznie od dźwięków otoczenia (co jest zresztą w pełni zrozumiałe – ze względu na douszną konstrukcję taka izolacja nie byłaby możliwa), ale nadal pozwala na komfortowe słuchanie muzyki niezależnie od otaczającego nas hałasu.

Słuchawki na każde potrzeby

Jak widać, w ofercie Huawei znajdziemy słuchawki w zasadzie dla każdego i na każde potrzeby. Chcemy modelu niedrogiego, ale z dobrym brzmieniem i bogatą funkcjonalnością? W takim razie warto rzucić okiem na Huawei FreeBuds 4i. Szukamy produktu bezkompromisowego, ze świetną jakością dźwięku i skuteczną redukcją hałasów? Odpowiedź jest prosta: Huawei FreeBuds Pro. Liczy się dla nas przede wszystkim wygoda, ale nie chcemy rezygnować z dobrego brzmienia? W takim razie strzałem w dziesiątkę okażą się Huawei FreeBuds 4.

W tym miejscu warto przypomnieć, że opisane modele mieliśmy już okazję na portalu przetestować i wszystkie otrzymały od nas bardzo wysokie oceny. Linki do poszczególnych recenzji znajdziecie wyżej. Jeśli natomiast chcielibyście sprawdzić ceny i dowiedzieć się nieco więcej na temat słuchawek z rodziny FreeBuds, koniecznie sprawdźcie oficjalną stronę firmy Huawei.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne