Apple zgarnia 85% zysku z globalnej sprzedaży smartfonów

Jest wielu producentów smartfonów na świecie, ale aż 45% przychodu i 85% zysku operacyjnego trafia do firmy Apple. Tak przynajmniej było w drugim kwartale 2023 roku. Inne firmy mogą tylko patrzeć z zazdrością.

Przychody ze sprzedaży smartfonów na globalnym rynku spadły w drugim kwartale 2023 roku do znacznie poniżej 90 miliardów dolarów. To o 8% mniej w ujęciu rocznym i o 15% mniej w ujęciu kwartalnym. To najniższy wynik w drugim kwartale od 2020 roku, czyli w szczytowym okresie globalnych blokad związanych z pandemią. Odpowiednie spadki zysku operacyjnego wyniosły 3% i 27%, według badań przeprowadzonych przez usługę monitorowania rynku firmy Counterpoint. 45% globalnego przychodu oraz 85% zysku operacyjnego zgarnęła jedna firma – Apple.

Dostawy Apple'a spadły o 3% rok do roku, podczas gdy rynek smartfonów skurczył się o 9% w tym samym okresie. Jednocześnie zwiększył się ASP dzięki rosnącemu udziałowi serii Pro, malejącemu udziałowi serii SE oraz zastąpieniu Mini w iPhone 13 Plusem w iPhone 14. W rezultacie, podczas gdy przychody Apple'a z iPhone'a spadły o 2% rocznie, jego udział w przychodach rósł, osiągając rekordowy poziom 45% w drugim kwartale. To o prawie 3% więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Jego udział w globalnych zyskach operacyjnych również wzrósł o 4% od drugiego kwartału 2022 roku, osiągając 85%, co jest kolejnym rekordem Apple w drugim kwartale.

– powiedział Jeff Fieldhack, dyrektor ds. badań w Counerpoint Research

Samsunga, który osiągnął drugie miejsce w wielkości przychodu i zysku ze sprzedaży smartfonów, dzieli od Apple'a przepaść – odpowiednio 28 p.% i 23 p.%. A to właśnie Samsung dostarczył na rynek w 2Q2023 najwięcej smartfonów.

Spadek przychodów na całym rynku był spowodowany spadkiem dostaw o 9% rok do roku w połączeniu ze wzrostem ASP (average selling price, średnia cena sprzedaży) o zaledwie 1% w tym samym okresie.

Niski wzrost ASP wynika głównie z sezonowości, ponieważ na przykład drugi kwartał przypada w równej odległości od szczytowego popytu na iPhone'a i wprowadzenia na rynek nowego iPhone'a, i nie widać żadnego z ultra-premium S firmy Samsung lub premiery serii Z. Roczny spadek przychodów przełożył się również na utratę zysku operacyjnego na całym rynku. Na sekwencyjny spadek zysku operacyjnego dodatkowo ucierpiała zmiana struktury dostaw, zwłaszcza że udział w dostawach Apple'a, który ma największy udział w całkowitym zysku operacyjnym, spadł o prawie 4% kwartał do kwartału.

– powiedział Tarun Pathak, dyrektor ds. badań w Counerpoint Research

Pomimo stagnacji wzrostu ASP w kwartale, trend premiumizacji prawdopodobnie będzie kontynuowany, ponieważ rynki wschodzące napędzają kolejny rozdział wzrostu, marki ze średniej półki celują w segment premium, a marki premium chcą sprzedawać więcej swoich modeli z najwyższej półki cenowej. W rezultacie zarówno globalne przychody ze smartfonów, jak i zyski operacyjne powinny odnotować ożywienie począwszy od drugiej połowy 2023 roku. Będzie to wsparciem dla rynku smartfonów w okresie, gdy zmaga się on z mniejszymi dostawami.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Counterpoint