Rynek smartfonów w odwrocie. Najmocniej oberwali najwięksi

Omdia wypuściła raport dotyczący rynku smartfonów. Okazuje się, że tak źle nie było od dawna. Z dużymi spadkami jest Samsung i Apple, ale w rocznym rozrachunku tracą wszyscy.

Aktualna ciężka sytuacja na rynkach w wielu krajach nie sprzyja branży urządzeń mobilnych. Wszystkie raporty potwierdzają to, że branża smartfonów drastycznie się kurczy. Nie inaczej jest w przypadku danych przedstawionych przez przedsiębiorstwo Omdia. Jak na dłoni widać to, że najwięcej tracą najwięksi gracze.

Rynek smartfonów się kurczy. Nieliczni są wygrani

W drugim kwartale 2023 roku łącznie dostarczono na rynek 265,9 miliona sztuk smartfonów. Liczba ogromna, lecz jest to spadek w porównaniu do poprzedniego roku o 8,5% i poprzedniego kwartału o 1,2%. Spadki w zestawieniu rok do roku odnotowali wszyscy główni gracze na rynku z wyjątkiem Huawei i Transsion Holdings, grupy odpowiedzialnej za takie marki jak Itel, Tecno i Infinix.

Pojedynczy miesięczny spadek, czy gorsze zestawienie w stosunku rocznym mogłyby być sumą niepowiązanych ze sobą zdarzeń, lecz tutaj nie mam mowy o przypadkach, gdyż jest to ósmy z rzędu kwartał spadku ogólnej liczby dostaw smartfonów rok do roku.

Ranking Marka 2Q23 1Q23 2Q22 QoQ YoY Dostawa Udział w rynku Dostawa Udział w rynku Dostawa Udział w rynku 1 Samsung 53.3 20% 60.3 22% 62.2 21% -11.5% -14.3% 2 Apple 43.2 16% 57.3 21% 48.9 17% -24.6% -11.7% 3 Xiaomi 33.2 12% 30.5 11% 39.4 13% 8.9% -15.7% 4 Oppo Group 25.0 9% 26.5 10% 27.9 9% -5.8% -10.5% 5 Transsion 24.5 9% 13.0 5% 17.7 6% 88.5% 38.4% 6 vivo 22.3 8% 21.4 8% 24.8 8% 4.2% -10.1% 7 Honor 14.1 5% 11.2 4% 15.1 5% 25.9% -6.6% 8 Motorola 10.4 4% 10.5 4% 12.7 4% -1.0% -18.2% 9 Realme 10.1 4% 8.2 3% 13.4 5% 23.2% -24.6% 10 Huawei 7.4 3% 6.4 2% 6.4 2% 15.6% 15.6% Inni 22.5 8% 23.8 9% 25.2 9% -5.6% -10.9% Całość 265.9 100% 269.1 100% 293.8 100% -1.2% -9.5%

Nie jest żadnym zdziwieniem to, że Samsung dostarczył na rynek najwięcej smartfonów w 2Q23 przy wyniku 53,3 miliona jednostek. Nie jest to jednak powód do świętowania, gdyż jest to spadek o 11,5% w stosunku do 1Q23, ale bardziej niepokojący jest spadek o 14,3% w stosunku rok do roku. Badacze z Omdii wskazują, że może to wynikać ze słabego popytu na smartfony ze średniej/niskiej półki, spowodowanego trwającą recesją gospodarczą, oraz znacznym spadkiem sprzedaży serii Samsung Galaxy A. Mimo to smartfony Samsung utrzymały swój udział w rynku na poziomie 20% i pozycję największego gracza w branży smartfonów.

Pierwszy kwartał tego roku Apple może uznać za udany, lecz w drugim gigant z Cupertino zaliczył poważny zjazd. W ostatnim kwartale przedsiębiorstwo dostarczyło 43,2 miliona urządzeń, co oznacza spadek o 24,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku i spadek o 11,7% rok do roku w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku.

Gdy jedni liczą straty, inni przypuszczają szturm na kolejne rynki. Transsition Holdings dostarczył na rynek 24,5 miliona egzemplarzy swoich urządzeń, na co składają się marki Itel, Tecno i Infinix. Ta ostatnia pojawiła się w Polsce zaledwie w zeszłym roku. Przedsiębiorstwo odnotowało wzrost o 38,4% rok do roku z 17,7 miliona wysłanych w drugim kwartale 2022 roku. To popycha Transsion Holdings przed vivo, by być piątym co do wielkości producentem smartfonów w 2Q23.

Źródło zdjęć: Xolodan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe. oprac. własne