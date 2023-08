WhatsApp skopiuje twoją twarz. Dosłownie

WhatsApp udostępnił miliardom użytkowników nowy sposób na wyrażanie uczuć. Wolność ekspresji w rozmowie mają zapewnić… animowane naklejki, które wyglądają jak Ty.

WhatsApp może przesłać słowa, ale to często za mało, by wyrazić emocje. Do tego doszły emoji, naklejki, GIF-y, wiadomości głosowe, ostatnio także wiadomości wideo. Jeśli żadna z tych metod ekspresji nie odpowiada Twojej osobowości, masz kolejną: pakiet animowanych naklejek z postacią, która wygląda jak Ty. To rozwiązanie podobne do Bitmoji (tylko te nie są animowane) lub tego, co oferuje One UI na smartfonach Samsunga.

Testy wewnętrzne były prowadzone od grudnia poprzedniego roku, a teraz nowa funkcja trafiła do Google Play do wersji beta komunikatora. Niezawodny WABetaInfo znalazł naklejki w wersji v2.23.16.12 WhatsAppa.

Poniżej możesz zobaczyć, jak wygląda rozmowa z nowymi naklejkami. Przy tym oczywiście każdy może dopasować trójwymiarową postać do siebie. Korzystający z bety komunikatora mogą spokojnie wysyłać naklejki do znajomych, którzy wciąż mają stabilną wersję komunikatora.

W grudniu 2022 roku WhatsApp pozwalał skorzystać z jednej z 36 predefiniowanych animacji, do których dołączany był unikatowy awatar. Aktualnie jest ich już ponad 40 i pewnie z czasem ich jeszcze więcej. Właściwie nie widzę innego wyjścia. W końcu muszą pokryć szeroką paletę naszych emocji i pasować do niewyobrażalnie zróżnicowanych sytuacji.

Źródło zdjęć: własne, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo