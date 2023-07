Rynek smartfonów szoruje po dnie. Tak źle dawno nie było

W drugim kwartale 2023 roku na światowe rynki trafiło znacznie mniej smartfonów niż jeszcze rok temu. Canalys podaje, że spadek sięgnął 11%, natomiast według Counterpoint Research tylko 8%. Kolejność producentów w TOP 5 jest taka sama, jak kwartał wcześniej.

Rynek smartfonów według Counterpoint Research

Z danych zebranych przez firmę analityczną Counterpoint Research wynika, że drugi kwartał 2023 roku był ósmym kwartałem z rzędu ze spadkiem na globalnym rynku smartfonów, w ujęciu rocznym. Tym razem globalna sprzedaż smartfonów skurczyła się o 8%.

Co ciekawe, największy spadek odnotowano na stosunkowo bardziej rozwiniętych rynkach, takich jak USA, Europa Zachodnia czy Japonia. W ich przypadku roczny spadek był dwucyfrowy. Rynki w Chinach, Indiach i na Bliskim Wschodzie skurczyły się wyraźnie mniej. Odporny na spadki okazał się segment smartfonów premium, czyli kosztujących ponad 600 dolarów (około 2400 zł), który urósł i osiągnął najwyższy w historii udział w całym rynku.

A kto sprzedał najwięcej smartfonów? Był to ponownie Samsung, który mimo 12% spadku liczby smartfonów miał 22% rynku (tyle samo, co rok wcześniej). Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla firm Apple (-2% smartfonów rok do roku, 17% rynku) oraz Xiaomi (-12 % i 12%).

Zobacz: Samsung przyznał się do błędu i go naprawił

Zobacz: iPhone 16 Pro Max posłuży do szpiegowania? To nie takie absurdalne

Rynek smartfonów według Canalys

Tymczasem według najnowszego raportu firmy Canalys, globalny rynek smartfonów skurczył się w 2Q2023 aż o 11%. W tym przypadku jasno zostało napisane, że chodzi o dostawy urządzeń, a nie ich sprzedaż.

Rynek smartfonów wysyła wczesne sygnały ożywienia po sześciu kolejnych kwartałach spadków od 2022 roku. Asortyment smartfonów zaczął się oczyszczać, ponieważ producenci smartfonów priorytetowo potraktowali zmniejszenie zapasów starych modeli, aby zrobić miejsce na nowe premiery. Na kilku kluczowych rynkach firma Canalys zauważyła rosnące inwestycje w kanał w postaci zachęt dla kanału i ukierunkowanych kampanii marketingowych, aby stymulować popyt konsumentów na nowe premiery, napędzając aktywność kanału. Na przykład Oppo, Vivo, Transsion i Xiaomi zwiększają swój udział w rynku w przedziale cenowym poniżej 200 USD dzięki silniejszym zachętom do sprzedaży i agresywnej sprzedaży detalicznej. Wiele wskazuje na to, że sprzedawcy przygotowują się do ożywienia na rynku w dalszej przyszłości. Chcą zabezpieczyć ceny kluczowych komponentów, aby przeciwdziałać potencjalnemu wzrostowi cen, biorąc pod uwagę obecne warunki inflacyjne, prowadzące do niedawnego wzrostu zamówień na komponenty. Z drugiej strony dostawcy nie przestali inwestować w produkcję i są bezpośrednio obecni na rynkach wschodzących, takich jak Azja Południowo-Wschodnia i Indie, które będą silną siłą napędową zrównoważonego wzrostu.

– powiedział Le Xuan Chiew, analityk w Canalys

TOP 5 w zestawieniu firmy Canalys wygląda identycznie, jak w przypadku Counerpoint Research:

Samsung (21% rynku, bez większych zmian w ujęciu rocznym), Apple (17%, bez zmian), Xiaomi (13%, -1 p.%), Oppo z OnePlusem (10%, bez zmian), Vivo (8%, -1 p.%).

Dostawcy muszą zwracać większą niż kiedykolwiek uwagę na znaczące różnice w warunkach rynkowych, ponieważ tempo i skala ożywienia są bardzo zmienne. Ważne jest, aby dostawcy smartfonów pozostawali elastyczni, w celu reagowania na nowe sygnały rynkowe i efektywnie alokować swoje zasoby. Pomimo nękania niepewnością popytu konsumentów, firmy wciąż szukają krótkoterminowych okazji, starając się utrzymać strategię na najwyższym poziomie. Oczy skierowane są na nadchodzących graczy na rynku Androida, takich jak Transsion i Honor, którzy są zdeterminowani, by działać szybko w zakresie odświeżania produktów i angażować się w strategiczne taktyki wejścia na rynek. Celem jest zdobycie udziału w rynku, zwłaszcza na otwartych rynkach, takich jak Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Azja Południowo-Wschodnia.

– skomentował Toby Zhu, analityk w Canalys

Zobacz: W Orange rusza sprzedaż mocnego smartfonu z prezentami za 1500 zł

Zobacz: Smartfony Tecno w Polsce. Na start można liczyć na prezent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint Research, Canalys

Źródło tekstu: Counterpoint Research, Canalys