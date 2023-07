iPhone 16 Pro Max posłuży do szpiegowania? To nie takie absurdalne

iPhone 16 Pro Max doczeka się mocno ulepszonego aparatu. Nowy gadżet może mieć ciekawe zastosowania.

Choć nadal czekamy na premierę iPhone'ów 15, to w sieci pojawiają się już pierwsze przecieki na temat ich następców. Przykładowo, niedawno w serwisie Weibo użytkownik Digital Chat Station opublikował nowe informacje na temat aparatów w nadchodzących smartfonach.

Apple iPhone 16 Pro Max z aparatem supertele

A konkretnie to na temat jednak ale za to szalenie interesującego aparatu. Otóż jeśli wierzyć przeciekom - a informacje dostarczane przez Digital Chat Station sprawdzały się wielokrotnie - iPhone 16 Pro Max zostanie aparat peryskopowy o przybliżeniu z zakresu supertele.

Co to oznacza i dlaczego to takie ważne? Bo byłaby to w obozie Apple zupełna nowość, otwierająca masę nowych możliwości. Jako supertele określa się tradycyjnie obiektywy o ogniskowej odpowiadającej ok. 300 mm lub więcej dla pełnej klatki. Mówimy więc tutaj o CO NAJMNIEJ dziesięciokrotnym przybliżeniu względem podstawowego aparatu w iPhone'ach.

Na co komu taki obiektyw? Tradycyjnie szkła supertele wykorzystywane są przede wszystkim do fotografii sportowej i krajobrazowej. W telefonie taki moduł może się okazać przydatny np. podczas wycieczki do ZOO albo na koncercie, czyli w sytuacji, kiedy zależy nam na pamiątkowej fotce, a nie możemy odpowiednio blisko podejść do fotografowanego obiektu.

Albo można pójść w nieco mniej etycznym kierunku i wykorzystać nowego iPhone'a do szpiegowania. Z aparatem o tak długiej ogniskowej zrobienie komuś zdjęcia bez jego wiedzy nie powinno być żadnym problemem. Nie wiem jak Wy, ale ja wyczuwam prawdziwy hit wśród agencji detektywistycznych oraz domorosłych paparazzi.

Zobacz: Pierwszy iPhone z 2007 sprzedany za fortunę. To absolutny rekord

Zobacz: iPhone 15 nie dla Polaka. Cena przyprawi cię o zawał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo