Wydali kilkadziesiąt złotych i dzięki temu żyją. Ty też powinieneś

To był chłodny, niedzielny wieczór, o ile wieczorem można nazwać porę, w której od co najmniej godziny panują ciemności. Poranek miał być zimny, a nawet z przymrozkami. Nic więc dziwnego, że trzeba było się dogrzać. W jednym z mieszkań przy ulicy Brzozowej w Zamościu toczyło się normalne życie. Nikomu nawet nie przyszło do głowy, że są o krok od tragedii, kiedy nagle, po godzinie 20:00 rozbrzmiał sygnał alarmu. To był czujnik czadu. Gazu, który jest bezwonny i bezbarwny, oraz zabiera życie w podstępny sposób.

Czujnik czadu uratował im życie

Domownicy po usłyszeniu sygnału wezwali straż pożarną, która potwierdziła obecność tlenku węgla w pomieszczeniach. Na szczęście nie doszło jeszcze do podtrucia nim przez domowników. Ta historia mogła się jednak zakończyć inaczej. Gdyby nie czujnik mogłoby dojść do tragedii, jak ta, która miała miejsce kilka tygodni temu w Puławach. Wtedy życie straciło troje młodych ludzi.

Wszystko dzięki obecności prostego urządzenia, jakim jest czujnik tlenku węgla. Jest to sprzęt, który można kupić za dosłownie kilkadziesiąt złotych, a dzięki niemu nasi najbliżsi, jak i my sami możemy wciąż żyć. Taka sytuacja może się przydarzyć praktycznie każdemu z nas.

