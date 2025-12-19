Wiadomości

W te święta telefon idzie w odstawkę. T-Mobile ujawnia dane

Święta to czas, w którym nasze smartfony w końcu mogą odpocząć. T-Mobile sprawdził, jak wtedy korzystamy z sieci i technologii. Wyniki pokazują, że wolimy realne spotkania od tych na ekranie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:21
Wylogowujemy się do życia

Z danych magentowego operatora wynika ciekawy trend. W okresie Bożego Narodzenia drastycznie spada nasza aktywność w mediach społecznościowych. Korzystamy z nich o blisko 14% rzadziej niż zwykle. Jeszcze mocniej odpuszczamy sobie komunikatory, gdzie ruch maleje o niemal 19%.

Co ciekawe, rzadziej też do siebie dzwonimy. Liczba połączeń telefonicznych spada o ponad 30%. To najlepszy dowód na to, że w święta po prostu odkładamy technologię na bok. Zamiast klikać w ekran, wybieramy rozmowę twarzą w twarz przy wigilijnym stole.

Wielkie świąteczne migracje

Dla bliskich jesteśmy w stanie pokonać setki kilometrów. Ponad 1,2 miliona użytkowników T-Mobile rusza w trasę, by spędzić czas z rodziną. Większość z nich pokonuje dystans co najmniej 30 kilometrów od domu.

Świąteczna bliskość nie kończy się na granicach Polski. Aż co trzeci obcokrajowiec korzystający z usług magentowej sieci wyjeżdża na święta do swojego ojczystego kraju. Fizyczna obecność wciąż wygrywa z najlepszą nawet wideorozmową.

Zakupowe szaleństwo trwa do końca

Choć w same święta odpoczywamy, to przygotowania są bardzo intensywne. Największy ruch w sklepach internetowych odnotowano podczas Black Friday. Wtedy ponad 2 miliony klientów szukało idealnych prezentów.

Nie wszyscy jednak planują zakupy z wyprzedzeniem. Wysoka aktywność na takich platformach, jak Allegro czy Empik, utrzymuje się niemal do samej Wigilii. Rekordowe wyniki e-commerce notuje się aż do 18 grudnia. Potem cyfrowe koszyki ustępują miejsca wspólnemu celebrowaniu chwil.

telepolis
