IKEA odpala w Polsce nowy sklep. Zaskakuje asortymentem

IKEA uruchamia w Polsce nową platformę sprzedażową. Dla klientów to okazja, aby kupić produkty taniej, chociaż jest tutaj pewien haczyk.

IKEA rusza w naszym kraju platformę second-hand, czyli produktów używanych. Początkowo była ona testowana w Hiszpanii, Norwegii i Portugalii, ale teraz skorzystają z niej również Polacy.

IKEA rusza z platformą second-hand

Platforma posłuży klientom do sprzedawania i kupowania używanych, ale oryginalnych produktów IKEA. Można tam wystawiać zarówno te, które są dostępne w aktualnej ofercie, jak i meble oraz akcesoria, których nie ma już w sprzedaży.

Wraz z uruchomieniem Platformy Second-hand IKEA w Polsce stawiamy znaczący krok w kierunku udostępnienia jeszcze bardziej przystępnych cenowo produktów IKEA, jednocześnie umożliwiając klientom łatwe przedłużanie życia swoich mebli. Naszą ambicją jest zachęcanie klientów do dawania meblom drugiego życia, w łatwy i dostępny sposób.

mówi Kirsten Andersson, Managing Director for Platform & Marketplaces, Ingka Group.

Co ważne, samo wystawianie produktów ma być bardzo łatwe. Przede wszystkim specyfikacja produktów oraz zdjęcia zostaną automatycznie pobrana z bazy IKEA, więc klient nie musi się o to martwić po swojej stronie. Do tego sprzedający może wybrać, w jakiej formie chce otrzymać zapłatę. Do wyboru są dwie opcje — przelew na konto bankowe lub środki na e-kartę refundacyjną IKEA z 5-procentowym rabatem na kolejne zakupy.

Platforma na razie dostępna jest w formie testowej, tylko dla klubowiczów IKEA Family w Polsce. Dostępna jest na stronie secondhand.ikea.com/pl.

