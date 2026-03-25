Wiadomości

Google dopieści klientów Netii. Ważny ruch polskiego operatora

Netia rozszerza współpracę z Google Cloud. Operator zdobył nowy certyfikat we Frankfurcie, dzięki czemu jego klienci biznesowi zyskają lepszy dostęp do usług chmurowych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google dopieści klientów Netii. Ważny ruch polskiego operatora

Prywatne połączenie z chmurą Google

Netia uzyskała status Partner Interconnect Google Cloud. Certyfikat dotyczy węzła we Frankfurcie, będącego jednym z głównych punktów łączności w Europie. Netia jest obecnie jedynym polskim operatorem z takim statusem w tym mieście.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usługa Partner Interconnect to rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw. Pozwala na stworzenie prywatnego połączenia z chmurą firmy Google. Ruch omija publiczny Internet, co zapewnia gwarantowaną przepustowość i bezpieczeństwo. Firmy zyskują dzięki temu parametry SLA wymagane przez systemy IT.

Wcześniej operator uruchomił podobne połączenia w Polsce. W październiku 2025 roku Netia zestawiła bezpośrednie łącza do regionu europe-central2 w Warszawie. Wykorzystano do tego dwie niezależne drogi fizyczne, dające klientom dostęp do gwarantowanego pasma transmisji. Rozwiązanie to minimalizuje opóźnienia i zapewnia wysoką dostępność usług.

Program Verified Peering Provider

Operator spełnił także wymagania programu Google Verified Peering Provider (VPP). W tym celu Netia rozbudowała prywatne styki sieciowe z Google, dodając dwa nowe, nadmiarowe łącza o wysokiej przepustowości.

Program VPP optymalizuje dostęp do publicznych usług dostawcy. Obejmuje to takie rozwiązania, jak Gmail czy strumieniowanie wideo. Usługi działają szybciej i stabilniej, a klienci nie muszą samodzielnie spełniać wymagań bezpośredniego peeringu. Kwestiami technicznymi zajmuje się operator. Ma to zagwarantować odpowiednią odporność sieci na ewentualne awarie.

Połączenie symetrycznego internetu biznesowego Netii (BDI) z partnerstwami Google Verified Peering i Partner Interconnect pozycjonuje nas jako dostawcę typu „one-stop-shop” w zakresie łączności i infrastruktury w chmurze dla nowoczesnego biznesu. Możemy obsłużyć potrzeby firm kompleksowo: od dedykowanych, prywatnych połączeń dla systemów uruchomionych w Google Cloud (Partner Interconnect), po najwyższej jakości łącze internetowe dla biura, gwarantujące płynne działanie usług Google np. Workspace dla wszystkich pracowników.

powiedział Maciej Maciejewski, Starszy Kierownik Produktu ICT w Netii

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Netia
Źródła tekstu: Netia