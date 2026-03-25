Google dopieści klientów Netii. Ważny ruch polskiego operatora

Prywatne połączenie z chmurą Google

Netia uzyskała status Partner Interconnect Google Cloud. Certyfikat dotyczy węzła we Frankfurcie, będącego jednym z głównych punktów łączności w Europie. Netia jest obecnie jedynym polskim operatorem z takim statusem w tym mieście.

Usługa Partner Interconnect to rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw. Pozwala na stworzenie prywatnego połączenia z chmurą firmy Google. Ruch omija publiczny Internet, co zapewnia gwarantowaną przepustowość i bezpieczeństwo. Firmy zyskują dzięki temu parametry SLA wymagane przez systemy IT.

Wcześniej operator uruchomił podobne połączenia w Polsce. W październiku 2025 roku Netia zestawiła bezpośrednie łącza do regionu europe-central2 w Warszawie. Wykorzystano do tego dwie niezależne drogi fizyczne, dające klientom dostęp do gwarantowanego pasma transmisji. Rozwiązanie to minimalizuje opóźnienia i zapewnia wysoką dostępność usług.

Program Verified Peering Provider

Operator spełnił także wymagania programu Google Verified Peering Provider (VPP). W tym celu Netia rozbudowała prywatne styki sieciowe z Google, dodając dwa nowe, nadmiarowe łącza o wysokiej przepustowości.

Program VPP optymalizuje dostęp do publicznych usług dostawcy. Obejmuje to takie rozwiązania, jak Gmail czy strumieniowanie wideo. Usługi działają szybciej i stabilniej, a klienci nie muszą samodzielnie spełniać wymagań bezpośredniego peeringu. Kwestiami technicznymi zajmuje się operator. Ma to zagwarantować odpowiednią odporność sieci na ewentualne awarie.

Połączenie symetrycznego internetu biznesowego Netii (BDI) z partnerstwami Google Verified Peering i Partner Interconnect pozycjonuje nas jako dostawcę typu „one-stop-shop” w zakresie łączności i infrastruktury w chmurze dla nowoczesnego biznesu. Możemy obsłużyć potrzeby firm kompleksowo: od dedykowanych, prywatnych połączeń dla systemów uruchomionych w Google Cloud (Partner Interconnect), po najwyższej jakości łącze internetowe dla biura, gwarantujące płynne działanie usług Google np. Workspace dla wszystkich pracowników. powiedział Maciej Maciejewski, Starszy Kierownik Produktu ICT w Netii

Google Pixel 10a 0 opinii Google Pixel 10a 0 opinii Ekran 6.30" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Google Pixel 10 0 opinii Google Pixel 10 0 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4970mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Google Pixel 10 Pro 27 opinii Google Pixel 10 Pro 27 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor - Aparat 50 Mpix Bateria 4870mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej