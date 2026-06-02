Wiadomości

Potężna awaria internetu w Polsce. Wiele usług padło

Właśnie mamy potężną awarię internetu. I chociaż nie udało się do tej pory ustalić konkretnej przyczyny, to są pewne podejrzenia.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:21
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Potężna awaria internetu w Polsce. Wiele usług padło
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Za tak dużymi i rozległymi awariami zwykle stoją problemy Cloudflare lub AWS. Tym razem wszystko wskazuje na te drugie. Co ciekawe, najwięcej zgłoszeń widać w Polsce. W wersjach dowdetector na inne państwa również widać wybicie zgłoszeń AWS, jednak stosunkowo niewielkie, kiedy u nas idą one w tysiące. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria internetu w Polsce

Zgłoszenia dotyczą nie tylko licznych usług, ale także operatorów: zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. Tu na prowadzenie wybił się Play: kiedy konkurencja ma po około kilkaset zgłoszeń, fioletowy operator dobił powyżej 8 tysięcy. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Siatka do badmintona NILS NN305
Siatka do badmintona NILS NN305
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Etui TECH-PROTECT Lamano MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Max Marmur
Etui TECH-PROTECT Lamano MagSafe do Apple iPhone 16 Pro Max Marmur
0 zł
45.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 45.99 zł
Łańcuch do piły YATO YT-84945 38 cm
Łańcuch do piły YATO YT-84945 38 cm
0 zł
22.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 22.99 zł
Advertisement

Sieć Play w odpowiedzi na nasze zapytanie wystosowała następującą odpowiedź:

Dziś, w godzinach 15.30-15.55 wystąpiły chwilowe problemy z dostępnością części usług internetowych, które mogły wpłynąć na komfort korzystania z sieci przez niektórych naszych użytkowników. Usługi już działają prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia

Image
telepolis
awaria internetu AWS awaria aws
Źródła zdjęć: alexeisido / shutterstock
Źródła tekstu: Własne, Downdetecotr