Potężna awaria internetu w Polsce. Wiele usług padło
Właśnie mamy potężną awarię internetu. I chociaż nie udało się do tej pory ustalić konkretnej przyczyny, to są pewne podejrzenia.
Za tak dużymi i rozległymi awariami zwykle stoją problemy Cloudflare lub AWS. Tym razem wszystko wskazuje na te drugie. Co ciekawe, najwięcej zgłoszeń widać w Polsce. W wersjach dowdetector na inne państwa również widać wybicie zgłoszeń AWS, jednak stosunkowo niewielkie, kiedy u nas idą one w tysiące.
Awaria internetu w Polsce
Zgłoszenia dotyczą nie tylko licznych usług, ale także operatorów: zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych. Tu na prowadzenie wybił się Play: kiedy konkurencja ma po około kilkaset zgłoszeń, fioletowy operator dobił powyżej 8 tysięcy.
Sieć Play w odpowiedzi na nasze zapytanie wystosowała następującą odpowiedź:
Dziś, w godzinach 15.30-15.55 wystąpiły chwilowe problemy z dostępnością części usług internetowych, które mogły wpłynąć na komfort korzystania z sieci przez niektórych naszych użytkowników. Usługi już działają prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia