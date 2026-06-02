T-Mobile rozdaje darmowe gigabajty. Poszukaj w aplikacji

Darmowe gigabajty w taryfie GO!

Promocja obowiązuje od 2 czerwca do odwołania, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Z oferty mogą skorzystać osoby posiadające taryfę GO! w T-Mobile na kartę. Operator udostępnia im bezpłatny pakiet 5 GB mobilnego Internetu, który można wykorzystać na krajową transmisję danych.

Pakiet jest ważny przez 5 dni od momentu jego aktywacji. Po tym czasie usługa wygasa automatycznie. Niewykorzystany transfer przepada i nie przechodzi na kolejny okres. Darmowe gigabajty schodzą z konta w pierwszej kolejności. Mają priorytet przed środkami zgromadzonymi na koncie w złotówkach oraz innymi zasobami danych.

Promocja ma charakter jednorazowy. Pakiet nie odnawia się automatycznie po upływie początkowych pięciu dni. Klient może włączyć bonus tylko jeden raz w czasie trwania tej oferty.

Jak włączyć promocję w aplikacji

Bonus można odebrać w ramach programu Magenta Moments, co wymaga zalogowania się do aplikacji Mój T-Mobile. Osoby korzystające z kilku numerów na kartę muszą powtórzyć logowanie osobno dla każdej z posiadanych kart SIM w programie Magenta Moments. Włączenie usługi następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od zlecenia aktywacji. Sieć potwierdza ten fakt wiadomością SMS.

Operator wysyła też powiadomienie tekstowe o wykorzystaniu danych. Użytkownik otrzyma SMS również przed końcem ważności pakietu. Stan usługi można na bieżąco sprawdzać w aplikacji Mój T-Mobile. Otrzymanego bonusu nie można samodzielnie wyłączyć.

Konto klienta ubiegającego się o paczkę danych musi być w pełni aktywne. Operator wymaga dodatniego salda na koncie. Niezbędna jest także karta SIM umożliwiająca wykonywanie połączeń wychodzących. Zmiana obecnej oferty na abonament skutkuje automatyczną dezaktywacją usługi. Podobnie działa migracja do sieci Heyah na kartę. Oznacza to utratę przyznanych i niewykorzystanych jednostek.