Orange rozdaje darmowy Internet. Kod znajdziesz w aplikacji

Rabat znajdziesz w aplikacji?

Zniżka dostępna jest dla użytkowników aplikacji mobilnej Lidl Plus. Należy ją uruchomić i przejść do sekcji o nazwie "Benefit Plus", a następnie odnaleźć opcję "Promocja od Orange". Po jej kliknięciu i wybraniu przycisku "Odbierz", na ekranie wyświetli się unikalny kod rabatowy. Zostanie on przypisany do konta użytkownika.

Pobranie kodu uprawnia do korzystania z Internetu światłowodowego za darmo przez pierwsze pół roku. Promocja obejmuje wszystkie przepustowości łącza z cennika operatora. Klienci mogą wybrać dowolną prędkość od 600 Mb/s do nawet 8 Gb/s. Zniżka aplikuje się automatycznie do wybranego pakietu po podaniu kodu.

Ograniczenia i zasady aktywacji

Wygenerowanego kodu nie da się zrealizować samodzielnie przez stronę internetową. Uruchomienie rabatu wymaga kontaktu z pracownikiem Orange. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest wizyta w dowolnym salonie stacjonarnym operatora i przekazanie kodu sprzedawcy. Drugą opcją jest podyktowanie go konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej. Należy w tym celu zadzwonić pod numer 801 234 567.