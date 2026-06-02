Orange rozdaje darmowy Internet. Kod znajdziesz w aplikacji
Orange we współpracy z siecią sklepów Lidl przygotował nową ofertę. Użytkownicy mogą korzystać ze światłowodu bez opłat przez sześć miesięcy.
Rabat znajdziesz w aplikacji?
Zniżka dostępna jest dla użytkowników aplikacji mobilnej Lidl Plus. Należy ją uruchomić i przejść do sekcji o nazwie "Benefit Plus", a następnie odnaleźć opcję "Promocja od Orange". Po jej kliknięciu i wybraniu przycisku "Odbierz", na ekranie wyświetli się unikalny kod rabatowy. Zostanie on przypisany do konta użytkownika.
Pobranie kodu uprawnia do korzystania z Internetu światłowodowego za darmo przez pierwsze pół roku. Promocja obejmuje wszystkie przepustowości łącza z cennika operatora. Klienci mogą wybrać dowolną prędkość od 600 Mb/s do nawet 8 Gb/s. Zniżka aplikuje się automatycznie do wybranego pakietu po podaniu kodu.
Ograniczenia i zasady aktywacji
Wygenerowanego kodu nie da się zrealizować samodzielnie przez stronę internetową. Uruchomienie rabatu wymaga kontaktu z pracownikiem Orange. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest wizyta w dowolnym salonie stacjonarnym operatora i przekazanie kodu sprzedawcy. Drugą opcją jest podyktowanie go konsultantowi podczas rozmowy telefonicznej. Należy w tym celu zadzwonić pod numer 801 234 567.
Kody rabatowe zachowują ważność do 30 czerwca 2026 roku. Orange zaznacza jednak, że oferta obowiązuje do wyczerpania przygotowanej puli. W promocji nie wezmą udziału osoby, które mają już Internet stacjonarny w pomarańczowej sieci. Oferta dotyczy wyłącznie nowych klientów światłowodu Orange.