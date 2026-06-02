Orange z nowością w nju. Najtańsza oferta bez limitu

W ofercie nju na kartę pojawiła się nowa opcja za 25 zł miesięcznie. W ramach tej kwoty użytkownicy zyskują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w strefie 1 (Unia Europejska). Dodatkowo pakiet obejmuje stałą paczkę 60 GB internetu, z czego 8,91 GB można wykorzystać w roamingu w UE.

Aby aktywować tę ofertę, należy wysłać SMS o treści AKT25 na numer 80500 lub włączyć ją bezpośrednio przez konto użytkownika na stronie nju mobile. Pierwszy miesiąc korzystania z usługi objęty jest promocją i kosztuje 15 zł, natomiast kolejne opłaty wynoszą standardowe 25 zł.

Dodatkowe bonusy dla użytkowników

To jednak nie koniec nowości, ponieważ operator przygotował dodatkowe pakiety danych. Osoby, które zdecydują się na wspomnianą usługę za 25 zł, mogą odebrać łącznie aż 6000 GB. Pakiet jest rozłożony na 12 miesięcy (po 500 GB miesięcznie). W celu jego aktywacji wystarczy wysłać SMS o treści 6000 GB na numer 80990. Bonus przyznawany jest co cykl rozliczeniowy, o ile usługa główna pozostaje aktywna.

Operator kusi także większym pakietem za zgody marketingowe: nju zwiększyło również bonus za wyrażenie zgód marketingowych – z dotychczasowych 599 GB do 999 GB. Można go uruchomić, wysyłając SMS o treści ZGODA na numer 80990 (pakiet jest ważny przez 31 dni na terenie kraju).