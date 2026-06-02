Gigabajty bez limitu przez pół roku. Później 600 GB na miesiąc

Jak zachwala Play, to propozycja idealna na wakacje, jak i na co dzień. Skierowana jest do tych, którzy potrzebują swobodnego dostępu do sieci bez obaw o wyczerpaniu paczki GB.

Na czym więc polega nowość? Po doładowaniu konta za minimum 50 zł klient może włączyć pakiet XXL w promocyjnej cenie za średnio 25 zł miesięcznie przez pierwsze 2 miesiące. W pierwszym miesiącu usługa dostępna jest za 0 zł, a następnie kosztuje 50 zł miesięcznie.

Dodatkowo, przy cyklicznym odnawianiu pakietu XXL i dołączeniu do promocji „GB bez limitu przez pół roku”, użytkownik korzysta najpierw z internetu bez limitu przez 6 miesięcy, a przez kolejne otrzymuje 6 paczek po 600 GB co 30 dni. W praktyce oznacza to cały rok internetu dla najbardziej wymagających.

Nowe startery i eSIM w promocji

To nie koniec nowości fioletowego operatora. Od początku czerwca w salonach Play oraz innych punktach sprzedaży są dostępne nowe startery. Dzięki temu aktywacja oferty ma być szybka i wygodna – szczególnie dla osób, które chcą od razu rozpocząć korzystanie z internetu na własnych zasadach. Dodatkowo instalując aplikację Play24 można zarządzać swoją ofertą i usługami w Play szybko, wygodnie i bez wychodzenia z domu.