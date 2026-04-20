Samsung zmienia konstrukcję. Nadchodzi smuklejszy składany smartfon

Nowy mechanizm dla modelu TriFold 2

Samsung planuje zmniejszyć grubość swoich składanych telefonów. Według doniesień z łańcucha dostaw, koreańska firma tworzy projekt zawiasu dla drugiej generacji modelu Galaxy Z TriFold. Pierwsza wersja tego urządzenia miała grubość od 3,9 do 4,2 milimetra po rozłożeniu. Po złożeniu wymiar ten wynosił 12,9 milimetra. Następca ma być jeszcze cieńszy. W tym celu inżynierowie budują cały mechanizm od podstaw, co pozwoli na lepsze zarządzanie przestrzenią wewnątrz obudowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w konstrukcji nie ograniczą się tylko do jednego telefonu. Uproszczona wersja nowego zawiasu trafi również do innych urządzeń firmy. Rozwiązanie to ma zostać wykorzystane w nadchodzących smartfonach Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Flip8. Możliwe jest również zastosowanie go w modelu Fold Wide. Nowy system składania wpłynie na wygląd i budowę całej linii produktowej.

Samsung Galaxy Z TriFold
Ekran 10.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5600mAh Pamięć wbudowana 1000 GB

Ochrona ekranu w potrójnie składanych urządzeniach

Konstrukcja potrójnie składanych smartfonów wymaga odpowiednich systemów ochronnych. Dokumentacja patentowa firmy Samsung opisuje wieloskładane urządzenie elektroniczne, złożone z trzech części. Pomiędzy tymi elementami umieszczono dwa oddzielne mechanizmy zawiasów. Elastyczny ekran pokrywa w całości wszystkie trzy sekcje urządzenia.

Opisywany sprzęt może przyjmować różne formy użytkowe. Jedną z nich jest kształt graniastosłupa trójkątnego. W takiej pozycji jedna z części obudowy opiera się bezpośrednio o powierzchnię wyświetlacza. Przypadkowe uderzenie lub upadek w tym trybie mogłoby zniszczyć elastyczną matrycę. Aby zapobiec uszkodzeniom ekranu, projektanci zastosowali specjalne amortyzatory.

Elementy buforowe wykonuje się z materiałów dobrze pochłaniających wstrząsy. Zalicza się do nich gumę, uretan lub silikon. Detale te wystają nieznacznie z bocznej krawędzi trzeciej części obudowy. Zapewniają one bezpieczny dystans między twardą ramką a delikatnym wyświetlaczem. Takie rozwiązanie chroni sprzęt bez konieczności zwiększania jego wymiarów zewnętrznych.

Większa dostępność TriFolda

Pierwsza generacja modelu Galaxy Z TriFold była dostępna w bardzo małej liczbie egzemplarzy. Prace nad nowym zawiasem oraz zaawansowanymi systemami ochrony ekranu sugerują zmianę strategii firmy. Kolejny model z potrójnym ekranem ma stanowić produkt o wyższej użyteczności. Galaxy Z TriFold 2 ma szansę trafić do szerokiej, globalnej sprzedaży.