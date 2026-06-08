Apple rozszerza App Store: Nowe narzędzia dla deweloperów na 2026 rok
Apple ogłosiło znaczący pakiet aktualizacji w ekosystemie App Store. Najnowsze zmiany mają na celu potężne wsparcie twórców aplikacji w zakresie marketingu, pozyskiwania użytkowników oraz skutecznej monetyzacji dzięki nowym modelom subskrypcji.
Nowy wymiar marketingu i odkrywania aplikacji
W App Store pojawią się tak zwane „Creative Assets” - bogate materiały graficzne i wideo, które wyświetlą się w nagłówkach stron produktowych i wynikach wyszukiwania. Pozwolą one deweloperom w jeszcze ciekawszy sposób promować swoją markę czy wyróżniać oferty sezonowe. Zarządzanie tymi plikami ułatwi nowa „Asset Library” (Biblioteka zasobów) zintegrowana z App Store Connect. Umożliwi ona szybkie wykorzystanie tych samych plików w różnych kampaniach oraz wysyłanie ich do weryfikacji przez zespół App Review całkowicie niezależnie od aktualizacji kodu samej aplikacji.
Z punktu widzenia użytkowników ważną innowacją będą „Personalized Collections”, czyli spersonalizowane zbiory polecanych programów, dopasowane do indywidualnych zainteresowań. Zostaną one uzupełnione o „App Notes” - krótkie notatki od redakcji App Store, wyjaśniające, dlaczego dany tytuł znalazł się w zestawieniu.
Pakiety i zakupy grupowe
Prawdziwy przełom dotyczy płatności wspieranych przez środowisko StoreKit 2. Już jesienią ruszą subskrypcje na masową skalę (Volume purchasing) dla firm i szkół poprzez Apple Business Manager oraz Apple School Manager. Na zimę zaplanowano natomiast wdrożenie zakupów grupowych dla mniejszych zespołów – pozwolą one jednemu subskrybentowi na łatwe zapraszanie innych członków do współdzielonej licencji z poziomu jego konta.
Kolejną dużą nowością są „App Store Bundles”. Umożliwią one deweloperom nawiązywanie współprac i tworzenie pakietów świetnych aplikacji od zupełnie różnych twórców w obniżonej, bardzo atrakcyjnej cenie. Narzędzia poszerzono również o „Retention Messaging”, pozwalające zaoferować klientowi zniżkę w momencie, gdy ten próbuje anulować płatną subskrypcję.
Szybsza publikacja i lepsza ochrona najmłodszych
Procedura oceny aplikacji (App Review) ulegnie uproszczeniu — deweloperzy zyskają opcję zgłaszania wielu produktów In-App Purchase w jednym zbiorczym pakiecie. Ogłoszono także, że oprogramowanie zgłaszane do Mac App Store nie musi już wspierać starszych procesorów Intel — teraz wystarczą pliki binarne skompilowane wyłącznie pod architekturę Apple Silicon.
Apple pamięta również o najmłodszych. W nadchodzących systemach iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27 wprowadzono „Time Allowances”. To rozwinięcie funkcji Czasu przed ekranem, dające rodzicom precyzyjne narzędzia do ustalania limitów na różne kategorie oprogramowania (np. gry czy media społecznościowe). Aby upewnić się, że mechanizm działa bezbłędnie, w lipcu zaktualizowana zostanie deweloperska ankieta klasyfikacji wiekowej.