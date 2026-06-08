Apple rozszerza App Store: Nowe narzędzia dla deweloperów na 2026 rok

Nowy wymiar marketingu i odkrywania aplikacji

W App Store pojawią się tak zwane „Creative Assets” - bogate materiały graficzne i wideo, które wyświetlą się w nagłówkach stron produktowych i wynikach wyszukiwania. Pozwolą one deweloperom w jeszcze ciekawszy sposób promować swoją markę czy wyróżniać oferty sezonowe. Zarządzanie tymi plikami ułatwi nowa „Asset Library” (Biblioteka zasobów) zintegrowana z App Store Connect. Umożliwi ona szybkie wykorzystanie tych samych plików w różnych kampaniach oraz wysyłanie ich do weryfikacji przez zespół App Review całkowicie niezależnie od aktualizacji kodu samej aplikacji.

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Z punktu widzenia użytkowników ważną innowacją będą „Personalized Collections”, czyli spersonalizowane zbiory polecanych programów, dopasowane do indywidualnych zainteresowań. Zostaną one uzupełnione o „App Notes” - krótkie notatki od redakcji App Store, wyjaśniające, dlaczego dany tytuł znalazł się w zestawieniu.

Pakiety i zakupy grupowe

Prawdziwy przełom dotyczy płatności wspieranych przez środowisko StoreKit 2. Już jesienią ruszą subskrypcje na masową skalę (Volume purchasing) dla firm i szkół poprzez Apple Business Manager oraz Apple School Manager. Na zimę zaplanowano natomiast wdrożenie zakupów grupowych dla mniejszych zespołów – pozwolą one jednemu subskrybentowi na łatwe zapraszanie innych członków do współdzielonej licencji z poziomu jego konta.

Kolejną dużą nowością są „App Store Bundles”. Umożliwią one deweloperom nawiązywanie współprac i tworzenie pakietów świetnych aplikacji od zupełnie różnych twórców w obniżonej, bardzo atrakcyjnej cenie. Narzędzia poszerzono również o „Retention Messaging”, pozwalające zaoferować klientowi zniżkę w momencie, gdy ten próbuje anulować płatną subskrypcję.

Szybsza publikacja i lepsza ochrona najmłodszych

Procedura oceny aplikacji (App Review) ulegnie uproszczeniu — deweloperzy zyskają opcję zgłaszania wielu produktów In-App Purchase w jednym zbiorczym pakiecie. Ogłoszono także, że oprogramowanie zgłaszane do Mac App Store nie musi już wspierać starszych procesorów Intel — teraz wystarczą pliki binarne skompilowane wyłącznie pod architekturę Apple Silicon.