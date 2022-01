Google Play: za darmo aplikacje o wartości prawie 150 zł!

Google Play jest pełny promocji, w tym płatnych aplikacji na Androida dostępnych za darmo przez ograniczony czas. Aplikacja raz dodana do konta Google będzie Twoja na zawsze. Tym razem w sklepie Play można zaoszczędzić prawie 140 zł. Wszystkie opisane tu aplikacje możesz mieć bez płacenia, jeśli się pospieszysz.

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards

Normalna cena: 23,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Zaczniemy od aplikacji Memorize pomagającej w nauce słówek w języku tajskim. W słowniczku umieszczono ponad 4 tysiące haseł, potrzebnych na różnych poziomach nauki i w różnych sytuacjach. Słówka są zapisane alfabetem tajskim, łacińskim (romanizacja), są także nagrania do odsłuchania. Nauka odbywa się na bazie fiszek, dobieranych przez SI, zależnie od proporcji prawidłowych i błędnych odpowiedzi. Jeśli w nowym roku zamierzasz uczyć się tajskiego, musisz mieć tę apkę.

Stark Dumbell

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Start Dumbbell to część serii aplikacji do samodzielnych treningów w domu. W tej znajdują się treningi wykorzystujące hantle. Jest tu ponad 70 ćwiczeń, z których można ułożyć własne treningi ogólne lub nakierowane na wybrane partie mięśni. Każde z nich prezentuje profesjonalny trener na filmie. Ponadto jest tu timer, który można wykorzystać do tabaty i treningów HIIT. Postępy można śledzić w kalendarzu.

Multi Screen Voice Calculator Pro

Normalna cena: 17,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Multi-Screen Voice Calculator Pro firmy ATNSOFT to kalkulator, do którego można wprowadzać działania i liczby głosowo, także w języku polskim. Oczywiście można też korzystać z klawiatury, ale najciekawszą funkcją tego narzędzia jest rozpoznawanie mowy. Ponadto można jednocześnie prowadzić dwa obliczenia lub więcej na osobnych ekranach. By się nie pomylić, można nadać własną nazwę każdemu z ekranów. Można też łatwo kopiować i wklejać wyniki.

The Curse of Zigoris

Normalna cena: 11,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

The Curse of Zigoris to oryginalny port platformówki BT Studios, dostępnej na Steamie. To przyjemna gra akcji 2D, w której wcielasz się w młodą elfią czarownicę i wyruszasz na magiczną przygodę. Celem jest zneutralizowanie tytułowej klątwy złego czarodzieja Zigorisa. Pełną historię poznasz, rozmawiając z innymi postaciami w grze, a do celu dotrzesz, wykorzystując niesamowitą sprawność elfki. Trzeba skakać, wspinać się, zwisać i pokonać wrogów, wykorzystując otoczenie. Gra ma 22 interesujące poziomy, pełne atrakcji i ukrytych skarbów.

Sudoku Challenge Offline

Normalna cena: 9,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Sudoku Challenge Offline to ponad 5 tysięcy plansz sudoku, zamknięte w aplikacji mającej zaledwie 1 MB i niewymagającej do działania dostępu do internetu. Wypełniać je można na trzy sposoby: z menu kontekstowego, klawiatury Androida lub z podręcznej klawiatury numerycznej w aplikacji. Gra automatycznie zapisuje postęp, więc można w każdej chwili odłożyć telefon i wrócić do rozwiązywania sudoku później. Są tu tez podpowiedzi, ocena sprawności, a w razie potężnych problemów można po prostu podejrzeć rozwiązanie planszy.

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV

Normalna cena: 16,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower PV to pasjans połączony z budowaniem i dekorowaniem wieżowca. Układając pasjansa, gracz zbiera postacie, meble i elementy dekoracyjne, by stworzyć unikatowe pomieszczenia na kolejnych piętrach budynku. W ten sposób można stworzyć wyjątkową scenerię, ale nie rezygnować z zabawy kartami. Gra jest przy tym spokojna i atrakcyjna wizualnie.

New Princess DressUp Game

Normalna cena: 30,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Princess DressUp Game to gra dla osób lubiących zabawę w przebieranie lalek. Mamy tu do dyspozycji własne studio, salon fryzjerski i kosmetyczny. Na pewno wzbudzi zainteresowanie dzieci zainteresowanych modą. Przy tym nie ma tu pośpiechu ani dodatkowych zadań – po prostu można przebierać cyfrowe postacie. Mimo że gra jest płatna, wyświetla sporo reklam.

Sonny The Mad Man

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Szalony Sonny to prosta gra o szaleńcu, którego jedynym celem jest sianie zniszczenia i zbieranie za to pieniędzy. Sonny zaczyna grę z pistoletem i stopniowo zdobywa coraz lepsze wyposażenie, aż po myśliwiec i czołg. Gra jest prosta, ale pełna akcji.

Survivalist: Invasion PRO

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Survuvalist: Invasion PRO to gra typu Survival z elementami RPG. Gracz znajduje się na przyjemnej wyspie tropikalnej, pełnej sekretnych eksperymentów i niebezpieczeństw. Celem jest nie tylko przetrwać, ale też zatrzymać katastrofę zagrażającą ludzkości. Są tu zombie, mutanty i bossy dysponujące supermocami. Jest też system ulepszania broni i postacie zlecające misje poboczne. Wersja PRO zawiera pakiet początkowy i sporo ułatwień, ale nie zmienia rozgrywki.

