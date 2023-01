Telefon do 3500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 3500 zł? Wybieramy 5 modeli na styczeń 2023.

Kupując telefon za 3500 zł nikt nie zastanawia się, czy da się z niego dzwonić. Oczywiście, że się da. Powiem więcej: Facebook też nie będzie przycinał. To oczywiste. Mówimy tu w końcu o potężnych narzędziach, które doskonale sprawdzą się zarówno w rękach pasjonata nowych technologii, jak i kogoś, kto szuka niezawodnego telefonu do używania na co dzień.

Ale 3500 zł to jednak kupa forsy. Jakiego smartfona wybrać, żeby mieć pewność dobrze wydanych pieniędzy? Tu wchodzimy my i nasze zestawienie najlepszych telefonów do 3500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 3500 zł. Każdy z nich zasłużył sobie na naszą rekomendację. Z tego grona mamy jednak swojego faworyta, który dodatkowo wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Zobacz: Telefon do 500 zł – TOP 5 na listopad 2022

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na listopad 2022

Dwa główne kryteria, które braliśmy przy wyborze urządzenia, to dostępność oraz opłacalność. Mówiąc krótko, szukaliśmy takich urządzeń, które bez problemu znajdziecie w polskich sklepach oraz zaoferują w danej kwocie możliwie jak najwięcej.

Zobacz: Telefon do 1500 zł – TOP 5 na listopad 2022

Zobacz: Telefon do 2500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Zobacz: Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na październik 2022

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 3500 zł? (styczeń 2023) Apple iPhone SE 2022 ASUS Zenfone 9 Samsung Galaxy S22 Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12X

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne