Telefon do 500 zł – TOP 5 na listopad 2022

Jaki telefon do 500 zł warto kupić? Wybieramy 5 najlepszych modeli.

Większości z nas zakup nowego telefonu kojarzy się pewnie z dużym wydatkiem. Przeglądając jednak ofertę sklepów szybko odkryjemy, że wcale nie trzeba zostawiać w nich czterocyfrowej kwoty, żeby wyjść z nowym smartfonem. Nie brakuje urządzeń tańszych, z których wiele kupimy za mniej niż 500 zł. Tylko czy to dobry pomysł?

Niestety nie i jest to coś, co już na wstępie warto podkreślić. O ile na dobrego smartfona faktycznie nie trzeba wydawać fortuny, tak modeli z segmentu do 500 zł bynajmniej byśmy do tej kategorii nie zaliczyli. Większość z nich obarczona jest kompromisami, które przekreślają komfortowe i bezpieczne korzystanie z takiego sprzętu – począwszy od kiepskiej jakości wykonania, poprzez niską wydajność, aż po brak wsparcia posprzedażowego ze strony producenta.

Czasem jednak zdarzają się sytuacje, kiedy budżetu nie da się naciągnąć, a nowy telefon potrzebny nam jest na tu i teraz. Na takie sytuacje przygotowaliśmy listę pięciu najlepszych naszym zdaniem modeli do 500 zł, które znajdziecie aktualnie w sklepach.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 500 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Zobacz: Telefon do 1000 zł – TOP 5 na czerwiec 2022

Zobacz: Telefon do 1500 złotych - TOP 5 na wrzesień 2022

Wybierając modele do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które spełniałyby kilka podstawowych kryteriów. Przede wszystkim taki telefon musi być wystarczająco wydajny, by zapewnić komfortową pracę z podstawowymi aplikacjami, takimi jak komunikatory czy przeglądarki internetowe. Wbrew pozorom w 2022 roku wcale nie jest to takie oczywiste, szczególnie w segmencie do 500 zł.

Zobacz: Telefon do 2500 zł – TOP 5 na wrzesień 2022

Zobacz: Telefon do 3500 zł – TOP 5 na październik 2022

Staraliśmy się także wybierać telefony stosunkowo nowe, które pracują na aktualnej wersji oprogramowania i/lub mogą liczyć w najbliższym czasie na jakiekolwiek aktualizacje oraz zwracaliśmy uwagę, by były to urządzenia znanych marek. W jednym i drugim przypadku chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Zobacz: Telefon powyżej 3500 zł – TOP 5 na październik 2022

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 500 zł? (listopad 2022) Infinix Smart 6 HD Motorola Moto E20 Motorola Moto E32s Nokia 8210 4G Xiaomi Redmi 9C

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne