Telefon do 1500 zł – TOP 5 na listopad 2022

Jaki jest najlepszy smartfon do 1500 zł? Wybieramy 5 polecanych modeli na listopad 2022.

Końcówka roku zbliża się nieubłaganie. Jeśli myślicie nad zakupem nowego telefonu komórkowego, nie jest to wcale zły moment. Najbliższa fala nowości czeka nas dopiero w okolicach lutego lub nawet marca, natomiast korzystając z okresu okołoświątecznego sklepy co chwila organizują kolejne promocje i wyprzedaże. Oczywiście trzeba mieć się na baczności, żeby nie dać się złapać na tzw. „black frajer”, ale generalnie przy odrobinie szczęścia można upolować fajny sprzęt w rozsądnej cenie.

No bo właśnie – zakładam, że większość naszych czytelników szuka dobrego smartfona, ale jednak nie chce za niego przepłacać. W innym przypadku urządzenia z segmentu do 1500 zł nie cieszyłyby się tak dużą popularnością. Za te pieniądze można już kupić bardzo udany telefon, praktycznie bez słabych stron. Jasne, nie będzie to flagowiec, ale bądźmy szczerzy – na co to komu?

Tu jednak pojawia się to samo pytanie, co zawsze: który telefon do 1500 zł jest najlepszy? Jaki model wybrać, żeby mieć poczucie dobrze zainwestowanych pieniędzy? Na całe szczęście od szukania odpowiedzi na takie pytania macie nas i nasz poradnik, w którym wybieramy pięć najlepszych smartfonów do 1500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich zasłużył sobie na naszą rekomendację. Z tego grona mamy jednak swojego faworyta, który dodatkowo wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Kluczowymi kryteriami przy wyborze były dostępność oraz opłacalność. Mówiąc krótko, szukaliśmy takich telefonów, które bez problemu znajdziecie na sklepowych półkach, bez szukania, kombinowania czy ściągania zza granicy, a przy okazji zaoferują lepsze parametry i funkcjonalność niż inne modele w tej samej cenie.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

