Telefon do 1000 zł – TOP 5 na listopad 2022

Jaki telefon do 1000 zł warto kupić? Wybieramy 5 najlepszych modeli na listopad 2022.

Telefony z segmentu cenowego do 1000 zł cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić – za te pieniądze kupimy już sprzęt, który spokojnie poradzi sobie z większością codziennych wyzwań, jednocześnie nie rujnując domowego budżetu. Można powiedzieć, że dla osób, które nie oczekują od smartfona niczego poza zapewnieniem kontaktu ze światem, nie ma sensu kupować nic droższego.

Problem tylko w tym, że ten 1000 zł to nadal segment budżetowy. Jakiego telefonu byśmy nie kupili, będzie on obarczony pewnymi kompromisami. Czasem będzie to oznaczało nieco gorszy wyświetlacz, innym razem oszczędności można dostrzec w kontekście jakości wykonania. Uciec się od nich nie da, ale można szukać takiego telefonu, gdzie „budżetowość” będzie dawała się we znaki możliwie jak najmniej. I tu z pomocą przychodzimy my, wybierając pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 1000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 1000 zł. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Podstawowym kryterium przy wyborze urządzeń do zestawienia były opłacalność i dostępność w polskich sklepach. Szukaliśmy urządzeń, które bez problemu kupimy już dzisiaj i które zaoferują możliwie jak najlepsze parametry w swojej cenie. Dodatkowym kryterium była marka urządzenia i data wprowadzenia do sprzedaży. Staramy się rekomendować telefony nowe oraz sprawdzonych producentów, bo jest to gwarancja wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszego wsparcia posprzedażowego.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

