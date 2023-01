Telefon do 2500 zł – TOP 5 na styczeń 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 2500 zł? Wybieramy 5 polecanych modeli na styczeń 2023.

„Nowy rok, nowy ja” – to znamy chyba wszyscy. A gdyby tak do tej listy dodać pozycję „nowy smartfon”? Początek roku to niegłupi moment na takie zakupy. W sklepie znajdziemy masę urządzeń, które swoją premierę miały na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Przez ten czas zostały przetestowane w boju przez tysiące użytkowników, a często także przecenione.

Dziś na tapet wzięliśmy segment do 2500 zł, do której zaliczają się urządzenia z klasy wyższej średniej, a także tzw. „flagship killery”. Mamy więc do czynienia z szerokim wyborem smartfonów do różnych zastosowań, projektowanych z myślą o różnych użytkownikach. Który z nich wybrać? Tu wkraczamy my i nasz poradnik zakupowy, w którym wybieramy najlepsze smartfony do 2500 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem smartfonów w cenie do 2500 zł. Każdy z nich zasłużył sobie na naszą rekomendację. Z tego grona mamy jednak swojego faworyta, który dodatkowo wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Dwa główne kryteria, które braliśmy przy wyborze urządzenia, to dostępność oraz opłacalność. Mówiąc krótko, szukaliśmy takich urządzeń, które bez problemu znajdziecie w polskich sklepach oraz zaoferują w danej kwocie możliwie jak najwięcej.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

