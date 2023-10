T-Mobile chwali się zrównoważonym rozwojem. Jest kolejny raport

Ostatni rok był dla nas wszystkich wymagający. Sytuacja geopolityczna, wzrastająca inflacja, konsekwencje pandemii COVID-19 i ekstremalne zmiany klimatu, a do tego wszystkiego rosnące zagrożenie dezinformacyjne w cyfrowym świecie. T-Mobile Polska chwali się, że sprawnie stawia czoła tym trudnościom, by świadczyć usługi wysokiej jakości.

Każda działalność biznesowa ma wpływ na otoczenie. Jak informuje T-Mobile Polska, operator bardzo dobrze zdaje sobie z niego sprawę, dlatego od lat wprowadza w życie rozwiązania minimalizujące negatywne skutki funkcjonowania biznesu. Misją magentowej firmy jest tworzenie środowiska, w którym nowoczesne technologie będą służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. Przyjęta strategia ESG stawia przed nią ambitne cele, koncentrując się przy tym na czterech podstawowych obszarach: klimacie, cyrkularności, włączeniu cyfrowym i różnorodności. W tych zakresach T-Mobile analizuje wpływ swoich aktywności, a wnioski regularnie publikuje w raportach. Obecne, czwarte opracowanie tego typu, skupia się na danych dotyczących 2022 roku.

Duże wyzwania i ambitne cele

Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż tylko trend biznesowy. To głęboka odpowiedzialność społeczna i ekologiczna, od której zależy dobro naszej planety i przyszłych pokoleń. W T-Mobile w pełni przyjmujemy tę odpowiedzialność, i przez lata konsekwentnie wprowadzamy naszą strategię ESG. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój to nie tylko misja korporacyjna; to moralny imperatyw, który podkreśla naszą wizję bardziej zrównoważonej i jasnej przyszłości. Dziś, gdy publikujemy nasz czwarty raport, prezentujemy namacalne i pozytywne efekty naszych działań, dowodząc, że łącząc wasz świat, łączymy was także z prosperującym i zrównoważonym światem.

– powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska

W T-Mobile wierzymy, że działania z kręgu zrównoważonego rozwoju to nie tylko dodatek do celów biznesowych firmy czy obowiązek danego podmiotu. Takie podejście długoterminowo po prostu się opłaca, dla wszystkich – środowiska, społeczeństwa, ale też samej organizacji. Z tym większą radością przedstawiamy naszym klientom, partnerom i interesariuszom raport z ostatniego roku naszych działań. Aktywności i projekty, które tam opisujemy, naprawdę zmieniły rzeczywistość w obszarach, z którymi mamy styczność za sprawą naszej działalności, od różnorodności, poprzez tworzenie obiegu zamkniętego, aż po troskę o klimat oraz demokratyzację cyfryzacji.

– dodała Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska

#GreenMagenta

Jednym z kluczowych celów T-Mobile pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej. Dlatego firma przyjęła ambitne założenia w tym zakresie, których kolejnym etapem jest osiągnięcie w 2025 roku pełnej neutralności w obszarze emisji własnych, ostatnim punktem zaś – osiągniecie całkowitej neutralności klimatycznej do 2040 roku. Aby zrealizować to zamierzenie, operator inwestuje w rozwiązania z obszaru zielonej energii i modernizację floty samochodów służbowych, wśród których obecnie 80% stanowią pojazdy hybrydowe i elektryczne.

Innym aspektem pracy firmy są działania dotyczące cyrkularności elektroniki. Zgodnie ze swoją strategią, T-Mobile dąży do stworzenia zamkniętego obiegu w 2030 roku. Operator skoncentrował się na przedłużaniu cyklu życia smartfonów, co ma ograniczyć powstawanie elektrośmieci oraz wpływ środowiskowy produkcji nowych urządzeń. Udało się odzyskać przy tym telefony umieszczone przez firmę w obiegu, a starania objęły także próby ponownego wprowadzenia ich na rynek. Dodatkowo, spółka realizowała projekty edukacyjne, dzięki którym do recyklingu i ponownego wykorzystania trafiło więcej metali rzadkich ze starych urządzeń. W ostatniej edycji tego przedsięwzięcia uczniowie zebrali blisko tonę nieużywanych już telefonów i baterii. Dużą część tych działań realizowana jest w ramach projektu „Planeta Ma Znaczenie”. Przy czym jego częścią jest również między innymi wspólne sprzątanie świata, a podczas tegorocznej edycji udało się zebrać 134 smartfony, które zostały oddane następnie do recyklingu.

#GoodMagenta

Trzecim filarem aktywności magentowej firmy były inicjatywy z obszaru cyfryzacji. T-Mobile obrało za cel łączenie ludzi na równych zasadach, niezależnie od ich wieku czy poziomu kompetencji cyfrowych. Ważnym elementem realizacji tej strategii było wprowadzenie pełnej obsługi klientów niesłyszących i słabosłyszących, czego firma dokonała jako pierwszy i jedyny operator w Polsce. Dostarczyła ona ponadto urządzenia elektroniczne pozwalające na dostęp do Internetu ponad 6 tysiącom seniorów. W ramach projektu T-Mobile „Sieć Pokoleń” powstał też przystępny kurs z obsługi komputerów, a także baza wiedzy.

Operator skupia się również na najmłodszych użytkownikach sieci, których uczy, jak radzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Aktywnie walczy z cyberbullyingiem, szczególnie często doświadczanym przez młodych ludzi, a przesłanie kampanii T-Mobile „Na wygranej pozycji”, dotyczącej samoakceptacji i obrony przed przemocą, dotarło do ponad 400 tysięcy osób. Firma zrealizowała również kampanię edukacyjną „Pewni w sieci”, z której Polacy mogli dowiedzieć się więcej o powszechnych zagrożeniach w Internecie, takich jak phishing, spoofing czy fake news.

Czwartym obszarem działań ESG T-Mobile Polska jest inkluzywność i różnorodność. W tym zakresie firma dba o wysoki poziom edukacji w organizacji, w związku z czym 100% jej nowych pracowniczek i pracowników przechodzi szkolenia dotyczące DEI. To jednak tylko niektóre elementy działalności operatora w 2022 roku. Więcej informacji o jego aktywnościach i wynikach można znaleźć w raporcie zrównoważonego rozwoju T-Mobile Polska.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile