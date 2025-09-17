Patriot ma nowe SSD do PC i konsol. Ma być tanio, ale wydajnie

Amerykańska firma Patriot poinformowała o rozszerzeniu swojego portfolio nośników półprzewodnikowych. Tym razem przygotowano przystępniejsze cenowo propozycje w najnowszym standardzie PCI Express 5.0 x4, które idealnie sprawdzą się w stacjach roboczych i komputerach gamingowych.

Dostajemy prędkości do 14 GB/s i aż 5 lat gwarancji

Patriot Viper PV563 oraz Patriot PA562 to SSD w najpopularniejszym formacie M.2 2280, które korzystają z protokołu NVMe 2.0, technologii HBM oraz pamięci SLC. Jednak szczegóły na temat specyfikacji są dość skromne - w pierwszym przypadku mowa o 3D TLC NAND, w drugim zaś nie zdradzono kości (co sugeruje QLC). Nie wiemy też nic o zastosowanych kontrolerach.

Ze względu na brak dużego fabrycznego radiatora, opisywane nośniki pasują do laptopów i konsol. Do sklepów trafią trzy warianty o pojemności 1, 2 oraz 4 TB. Wszystkie z nich objęte 5-letnią gwarancją ograniczoną limitem zapisanych danych - kolejno 700, 1400 i 3000 TBW.

Deklarowana wydajność prezentuje się następująco:

Patriot Viper PV563 (1 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 7500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot Viper PV563 (1 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 10 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot Viper PV563 (1 TB) - do 14 000 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot PA562 (1 TB) - do 10 000 MB/s dla odczytu i do 6500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot PA562 (1 TB) - do 10 000 MB/s dla odczytu i do 8200 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Patriot PA562 (1 TB) - do 10 000 MB/s dla odczytu i do 8500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;