Wiadomości

Afganistan odcięty od sieci. Talibowie idą na wojnę z Internetem

Jaki jest największy problem naszego świata? Zdaniem Hibatullah Akhundzada, duchowego, jak i realnego przywódcy Afganistanu jest nim internet.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:49
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Afganistan odcięty od sieci. Talibowie idą na wojnę z Internetem

Tym samy postanowił on bez ostrzeżenia pokonać wroga odcinając światłowód w całej prowincji Balkh. Tym sposobem uchronił on mieszkańców od zepsucia i niemoralnych treści… czy jak kto woli odciął wszystkie domy, szpitale i urzędy od dostępu do sieci, a sklepy od płatności bezgotówkowych. I to – powtarzam – bez wcześniejszego ostrzeżenia, co było zaskoczeniem zarówno dla użytkowników, jak i dostawców sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Afganistan bez internetu

To miał być jednak tylko pierwszy krok i wkrótce cały Afganistan będzie pozbawiony zepsucia spod znaku serwisów WWW. Warto tu jednak dodać, że obecnie nawet w Balkh działa – przynajmniej w pewnym stopniu – internet mobilny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Samochód zdalnie sterowany RASTAR Lamborghini Sesto 49200
Samochód zdalnie sterowany RASTAR Lamborghini Sesto 49200
0 zł
104.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 104.99 zł
Bielizna termoaktywna SPOKEY Flora Set (rozmiar M/L) Fioletowo-szary
Bielizna termoaktywna SPOKEY Flora Set (rozmiar M/L) Fioletowo-szary
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Ciężarek MIKADO Jaws Tungsten Bullet OMCJ-007P-7.09 7.09g (3 szt.)
Ciężarek MIKADO Jaws Tungsten Bullet OMCJ-007P-7.09 7.09g (3 szt.)
0 zł
23.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 23.99 zł
Advertisement

Lokalne władze obiecały, że to tylko stan przejściowy. Połączenie w ramach sieci ma zostać z czasem przywrócone. Będzie to jednak wewnętrzna, afgańska sieć pozbawiona niemoralnego wpływu z zepsutego zachodu. 

Image
telepolis
internet afganistan
Zródła zdjęć: Pinky En Pe / shutterstock
Źródła tekstu: Fudzilla