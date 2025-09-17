Afganistan odcięty od sieci. Talibowie idą na wojnę z Internetem

Tym samy postanowił on bez ostrzeżenia pokonać wroga odcinając światłowód w całej prowincji Balkh. Tym sposobem uchronił on mieszkańców od zepsucia i niemoralnych treści… czy jak kto woli odciął wszystkie domy, szpitale i urzędy od dostępu do sieci, a sklepy od płatności bezgotówkowych. I to – powtarzam – bez wcześniejszego ostrzeżenia, co było zaskoczeniem zarówno dla użytkowników, jak i dostawców sieci.