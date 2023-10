Lyca Mobile ofiarą cyberataku. Z uslug operatora korzystają też Polacy

Brytyjski, ale działający globalnie, operator wirtualnych sieci komórkowych, potwierdził cyberatak na swoje systemy. Doszło do niego w zeszłym tygodniu. Incydent uniemożliwił klientom doładowanie salda za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji lub sklepów, a także zakłócił niektóre połączenia krajowe i międzynarodowe.

Lyca Mobile działa w 22 krajach świata i świadczy usługi dla ponad 16 milionów klientów, w tym Polsce. Cyberataki uderzyły w większość tych rynków, nie zostały nimi dotknięte tylko cztery kraje: USA, Australia, Tunezja i Ukraina.

– podał operator w oświadczeniu.

Lyca Mobile zapewnia, że wszystkie dane, które posiada o klientach, są w pełni zaszyfrowane i bezpieczne. Usługi telekomunikacyjne zostały już przywrócone, ale część funkcji związanych z dostępem do systemów może nadal nie działać.

Important update on the service issues our customers have been facing. We are working around the clock to ensure that the impact on them is minimised.



