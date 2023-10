T-Mobile gasi światło. Z tych taryf już nie skorzystasz

T-Mobile poinformował o zbliżającym się zamknięciu taryf „Internet na kartę blueconnect” oraz „blueconnect starter” w T-Mobile na kartę. Operator zamieni je na taryfę GO!

T-Mobile podał w komunikacie, że od 7 listopada 2023 r. rozpocznie zamykanie i zmianę dotychczasowych taryf „Internet na kartę blueconnect” oraz „blueconnect starter” na taryfę GO! w ofercie na kartę. Operator wyjaśnia, że obydwie oferty są po prostu przestarzałe, co nie gwarantuje odpowiedniej jakości usług.

Użytkownicy korzystający aktualnie z taryfy „Internet na kartę blueconnect” lub „blueconnect starter” zostaną automatycznie przeniesieni na taryfę GO! Według T-Mobile proponowana taryfa zapewni użytkownikom najwięcej benefitów.

Po zmianie taryfy środki zgromadzone na koncie klienta zostaną zachowane, a okres ważności konta nie zostanie skrócony.

Przenoszeni klienci otrzymają w taryfie GO! gigabajty po każdym doładowaniu konta. Dodatkowo za zmianę starej taryfy na taryfę GO! dokonaną od 11 października użytkownicy otrzymają jednorazowy bonus 100 GB na 100 dni.

Zmiana na taryfę GO! spowoduje, że klienci po przenosinach korzystać będą z usług telekomunikacyjnych zgodnie z cennikiem taryfy GO!

Środki zgromadzone z doładowań, znajdujące się na koncie użytkownika przed zmianą taryfy, zostaną przeniesione z taką samą ważnością do nowej taryfy GO! z zastrzeżeniem, że jeśli dotychczasowa data ważności konta jest krótsza niż 30 dni, to zostanie ustawiona nowa, korzystniejsza data, czyli 30 dni kalendarzowych na połączenia wychodzące.

Zanim operator przeprowadzi operację automatycznych przenosin do nowej oferty, użytkownicy mogą zrobić to wcześniej samodzielnie w terminie do 6 listopada, w dogodnym dla siebie momencie, wybierając jeden z poniższych sposobów:

w aplikacji Mój T-Mobile,

Mój T-Mobile, wysyłając SMS o treści GO na bezpłatny numer 8033 ,

na bezpłatny numer , wpisując kod ekspresowy *530*1# ,

, aktywując jedną z ofert GO!.

Użytkownicy, którzy nie zmienią samodzielnie swojej taryfy do 6 listopada 2023 r., nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ ich dotychczasowa taryfa zostanie automatycznie zmieniona na GO! Zmiana oferty jest bezpłatna i zostanie potwierdzona SMS-em.

Stare taryfy zostaną wyłączone. W związku z tym przestanie obowiązywać „Cennik Internet na kartę blueconnect” oraz „Cennik blueconnect starter”. Ponadto, we wszystkich regulaminach i cennikach, w których wymieniane są likwidowane oferty, nie będą już miały zastosowania dotyczące ich postanowienia.

W razie braku akceptacji zapowiadanych zmian użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do 7 listopada 2023 r.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile Polska