T-Mobile zamyka popularną taryfę i daje bonus 1000 GB

Od końca czerwca T-Mobile zamyka taryfę Frii na kartę, jednak dla części użytkowników zmiany nadeszły dopiero teraz, miesiąc później. Chodzi o klientów z aktywną usługą Internet Connect lub Supernet na karcie ExtraSIM.

Pierwsze zmiany obejmujące klientów T-Mobile korzystających z taryfy Frii na kartę weszły w życie 28 czerwca – od tego dnia rozpoczęła się migracja użytkowników do taryfy GO! Wyjątek stanowili klienci, którzy we Frii na kartę mieli aktywne usługi Internet Connect lub Supernet na karcie ExtraSIM.

Według wcześniejszych zapowiedzi operatora, w przypadku tej grupy klientów zmiana taryfy na GO! zaplanowana została na termin od 26 lipca 2023 roku. Właśnie ruszył ten proces. Migracja do oferty GO! jest bezpłatna i ma być potwierdzona SMS-em. Aktywacja nowej oferty połączonej z migracją na taryfę GO! nastąpi w ostatnim dniu cyklu obecnej oferty.

O szczegółach całej operacji pisaliśmy w tej informacji.

Ogłaszając przenosiny dla tej grupy klientów, T-Mobile zapowiadał, że otrzymają oni jednorazowy bonus 1000 GB na 365 dni. Zgodnie z obietnicą, wraz z początkiem migracji operator zaczął automatycznie przyznawać paczki.

Bonus dotyczy użytkowników, którzy korzystają z usługi „Internet Connect” albo „Supernet” na karcie ExtraSIM. Operator przyznaje im jednorazowy pakiet 1000 GB do wykorzystania w ciągu 365 dni, na terenie Polski.

Aktywowanie bonusu jest możliwe tylko raz dla danego numeru telefonu, przy zmianie taryfy Frii na GO! Jego aktywacja nastąpi automatycznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od zmiany taryfy i zostanie potwierdzona wiadomością SMS. Warunkiem jest posiadanie karty SIM w ofercie GO! umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta.

Dodatkowa paczka gigabajtów wykorzystywana jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych. Status bonusu można sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile, wybierając odpowiednią opcję w sekcji Internet, a także kodem ekspresowym *512*2*2#.

Regulamin:

